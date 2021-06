Aktueller Bericht zur Coronalage in Ahlen

Zahlen entwickeln sich in richtige Richtung

Ahlen Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Ahlen immer noch mehr als doppelt so hoch wie im Kreisdurchschnitt, aber tendenziell sind die Infektionszahlen auch in der Wersestadt rückläufig.