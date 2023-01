Weihnachtsbäume werden abgeholt

Die Freiwillige Feuerwehr Ahlen sammelt in Zusammenarbeit mit den Ahlener Umweltbetrieben am Samstag (7. Januar) die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Um eine reibungslose Abfuhr zu gewährleisten, müssen die Bäume am Abholtag bis spätestens 7 Uhr ohne jeglichen Schmuck und Wurzel gut sichtbar am Straßenrand liegen. Angesteuert werden neben dem gesamten Stadtgebiet auch die beiden Ortschaften Dolberg und Vorhelm