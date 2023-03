10 000 Fragen in zehn Jahren

Seit zehn Jahren quizzen und rätseln sich Gruppen durch den Montagabend - erst im Tennisclubheim, jetzt in den Warsteiner Stuben. Das Kneipenquiz hat nicht an Attraktivität verloren.

Das Kneipenquiz in den Warsteiner Stuben hat am Montag sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Seit dem Jahr 2012 gibt es die Quizabende in Ahlen, zunächst im Blau-Weiß-Tennisclubheim und jetzt in den Warsteiner Stuben. An dem Quizvergnügen nehmen aber nicht nur Rategruppen aus Ahlen teil.

Er habe vor zehn Jahren im NDR-Fernsehen die Quizshow „Gefragt – Gejagt“ gesehen, erinnert sich Quizmaster Ulrich Schulz. „Da hatten meine Partnerin Doris Struffert und ich die Idee, so etwas auch in Ahlen zu machen“, schritten beide zur Tat und suchten einen Veranstaltungsort, wo das umsetzbar sein könnte. Der war mit dem Tennisclubheim Blau-Weiß schnell gefunden, Doris Struffert übernahm die Rolle der Schiedsrichterin.

Ausweitung auf zwei Abende

Im Jahr 2019 zog das Kneipenquiz in die Warsteiner Stuben um. Wurde zu Beginn ein Quizabend in zwei Monaten veranstaltet, weitete es sich wegen der großen Beliebtheit auf zwei Abende monatlich aus. Am ersten und dritten Montag im Monat wird um 19 Uhr gequizzt, die Gruppen kommen aus Ahlen, Oelde, Beckum und sogar Schwerte. 2017 hatte das Kneipenquiz auch Gruppen aus Neubeckum aufgenommen, weil deren Kneipen-Quizmaster in den Ruhestand ging. Die Gruppen haben sich alle Namen gegeben, zum Jubiläumsabend waren unter anderem das „Hammer Halbwissen“, „Ach so“, „Die Piraten“ und „Das Kleeblatt“ dabei. Bis zu sieben Teams mit maximal sechs Mitspielerinnen und Mitspielern können an einem Abend teilnehmen.

Gefrorenes Flügeltier

„Die Fragen entwickele ich selber oder google sie“, hat Ulrich Schulz seine Passion gefunden. Über 10 000 Fragen hat er in den zehn Jahren gestellt, pro Abend sind das 64. Spezialität sind dabei Um-die Ecke-Rätselfragen wie„ gefrorenes Flügeltier“ (Eisvogel). An jedem Quizabend kann auch ein Quizteam die Fragen stellen. Diesmal war das Team „Yoda“ dran, es hatte Fragen zu Fußballweltmeisterschaften ausgearbeitet.

Gespielt wird im Spielsystem „Die Jagd auf die 75 Punkte“, auch Joker können eingesetzt werden. Im Dezember erhalten die Teams traditionell Weihnachtsgeschenke als Dankeschön und ebenso traditionell wird im Januar die Vorjahresauswertung verkündet. Die besten Teams erhalten dann Geschenkgutscheine.

Wer als Gruppe gerne mitmachen möchte, kann sich bei Ulrich Schulz unter Telefon 83 67 8 anmelden.