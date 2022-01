10 000-Volt-Leitung abgerissen

Technischer Defekt in der Nacht zu Samstag in der Bauerschaft Oestrich: Hofbesitzer im Oestricher Holt hatten an ihrem Grundstück eine abgerissene 10 000-Volt-Leitung entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Diese sperrte die Straße und sicherte zusammen mit der Polizei die Einsatzstelle ab. Der Energieversorger, der kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintraf, machte sich sofort an die Arbeit. Der Defekt konnte nach etwas über einer Stunde behoben werden. In dieser Zeit waren einige Höfe ohne Strom. Tiere waren nicht in Gefahr. Der Einsatz dauerte bis etwa 0.30 Uhr.