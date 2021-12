100 Ahlener mit Corona verstorben

Die vierte Welle in der Pandemie hat auch Ahlen voll erfasst und ist noch nicht gebrochen. Am Mittwoch meldete das Kreisgesundheitsamt für die Wersestadt den 100. Todesfall in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Eine 80-jährige Frau ist in einem Krankenhaus verstorben.

Maximilian Beil und Osman Güvenc vom Sicherheitsdienst ISS kontrollierten auf dem „Ahlener Advent" die Einhaltung der 2G-Regel, in den allermeisten Fällen ohne Beanstandungen.

Einen Überblick zur Lage vor Ort, illustriert mit anschaulichen Kurven und Dia­grammen, gab die Leiterin der städtischen Ordnungsbehörde, Gabriele Hoffmann, am Montag in der Ratssitzung. So zeigte sie anhand eines Lageplans auf, dass die akuten Infektionsfälle insgesamt relativ gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt sind. Allerdings stechen in der Darstellung ein paar Punkte heraus, wo mehrere Angehörige größerer Familienverbünde betroffen sind; 13 Infizierte allein wohnen in ei­nem Mehrfamilienhaus. Zur Situation in den Kitas erklärte Hoffmann auf Nachfrage von Petra Pähler-Paul (Grüne), dass es nur Einzelfälle gebe, aber „keine Hotspots“.

„ »Warum auch immer, sind wir in der vierten Welle immer ein bisschen unter der Kurve des Kreises geblieben.« “ Gabriele Hoffmann

Der bisherige Höchststand seit April 2020 war in Ahlen am vergangenen Samstag (11. Dezember) sowohl bei der Zahl der akut Infizierten mit 361 wie bei der Sieben-Tage-Inzidenz mit 395,2 erreicht. Aktuell (Stand 15. Dezember) liegt die Inzidenz bei 376,2 und damit über dem Kreisdurchschnitt von 326,9. Betrachtet man den Zeitraum der letzten drei Monate, verläuft die Entwicklung der Ansteckungsrate in Ahlen und im Kreis aber nahezu parallel. Krasse Ausreißer nach oben wie in den beiden vorherigen Wellen gab es bei der lokalen Inzidenz nicht. Daher tagt die gemeinsame Ar­beits­gruppe von Stadt und Kreis zur Analyse des Ausbruchsgeschehens in Ahlen derzeit auch nicht mehr, wie Gabriele Hoffmann informierte.

Verschiebungen zwischen den Altersgruppen

Signifikante Verschiebungen haben sich übers Jahr bei der Altersverteilung der Infizierten ergeben. Von Januar bis März war die Gruppe der über 80-Jährigen noch mit 131 Fällen am stärksten betroffen, gefolgt von den 45- bis 49-Jährigen (97) und den 20- bis 24-Jährigen (94). Am unteren Ende der Skala befand sich die Altersgruppe der Zehn- bis 14-Jährigen mit 39 Infizierten. Ihr Anteil ist seit dem Frühjahr stark angestiegen. Im Zeitraum vom 11. Mai bis zum 27. September gab es 81 Fälle, vom 28. September bis zum 10. Dezember waren es 98 – beides jeweils der höchste Wert. Auch bei den Fünf- bis Neunjährigen war eine deutliche Zunahme zu verzeichnen, von sieben Betroffenen im ersten Quartal auf 82 im vierten bis einschließlich Freitag vergangener Woche. Die Säule der Ü 80-Jährigen, im April und Mai nahezu auf Null gesunken, ist zuletzt wieder auf 55 Fälle gestiegen – ein Indiz dafür, dass bei den Senioren, die teilweise schon vor ei­nem Jahr als Erste geimpft wurden, der Schutz nachgelassen hat.

Lage in den Krankenhäusern ernst

Zur Impfsituation konnte Gabriele Hoffmann nicht mit Zahlen für Ahlen aufwarten. Im Kreis Warendorf waren bis zum 10. Dezember 193 142 Personen vollständig geimpft, das entspricht bezogen auf die Zahl der Einwohner ab zwölf Jahren einem Anteil von 78,71 Prozent und bezogen auf die Gesamteinwohnerzahl von 69,62 Prozent. Zum Stichtag der Erhebung waren im Kreis 51 719 Boosterimpfungen verabreicht worden, das entspricht 18,64 Prozent aller Einwohner und 21,08 Prozent der Einwohner ab zwölf Jahren. In den Zahlen nicht enthalten sind Impfungen durch Krankenhäuser, Betriebs- und Privatärzte. Zur Hospitalisierung teilte Hoffmann mit, die Situation in den Krankenhäusern sei ernst, aber nicht so kritisch wie in vielen anderen Regionen in Deutschland.

Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Stadt vom 1. Januar bis zum 10. Dezember dieses Jahres 982 Buß- und 745 Verwarngelder verhängt, in Summe über 265 000 Euro. Am zurückliegenden verkaufsoffenen Sonntag kontrollierte der Außendienst des Ordnungsamtes in mehreren Geschäften und Gastronomiebetrieben in der Innenstadt die Einhaltung der 2G-Regel – laut Gabriele Hoffmann durchweg ohne Beanstandungen. Auf dem „Ahlener Advent“ seien am Sonntag 80 Personen stichprobenartig kon­trolliert worden, ebenfalls ohne Grund zur Klage.

Norbert Fleischer (FDP) stellte fest: „Die Bevölkerung hält sich an die Vorgaben.“ Die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt sei gut, die Entscheidung, ihn durchzuführen, richtig gewesen.