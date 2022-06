100 Schwimmreifen baumeln am Himmel

100 goldene Schwimmreifen sollen Ahlens Stadtfestbesucher am Wochenende (10. bis 12. Juni) in Stimmung bringen. Und Cowboyhüte.

100 goldene Schwimmreifen lassen viele Deutungen zu: Donuts seien es, scherzt eine Passantin am Mittwochmittag beim Gang über den Marktplatz, eine andere fühlt sich zur Beachparty eingeladen. Ein Geistlicher tippt augenzwinkernd auf Trauringe, die das Fest der Partnerschaft überspannen.

Aufgeblasen ausgepackt: Ahlens Marktplatz wird fürs Stadtfest dekoriert. Foto: Ulrich Gösmann

Doch Spaß beiseite: Die Deko zum 35. Ahlener Stadtfest hebt zwischen wehenden Fahnen runde Jubiläen zu Städtepartnern in den Himmel, wie Stadtmarketingchef Carlo Pinnschmidt aufklärt – und dann selbst philosophiert: über ein goldenes Stadtfest und eine goldene Zeit in den Herzen der Besucher, die das dreitägige Happening ab Freitag live miterleben.

Und weil mit der Gruppe „Truck Stop“ Veteranen der Countrymusik als Top Act gelistet sind, soll es auch Cowboyhüte geben, die an den Laternen hängen. Dazu Girlanden und Lichterketten in einem Mix, der so bunt ist, wie das Stadtfest selbst. Ahlen bringt sich in Stimmung.