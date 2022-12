100. Werk von Alfred Kitzig hat das „Kulturgut“ erreicht

Der „Ahlener Kulturkeller“ und das „Kulturgut Samson“ freuen sich: Das Interesse am Künstler Alfred Kitzig reißt nicht ab. In diesen Tagen ist das 100. Werk im Depot in Tönnishäuschen angekommen.

Einige Wochen sind bereits seit der Ausstellung „Auf den Spuren von Alfred Kitzig“ vergangen. Aber das Interesse und die Resonanz zu dieser Präsentation im „Ahlener Kulturkeller“ setzen sich fort. Noch immer melden sich Zeitzeugen, noch immer werden Bilder des Ahlener Künstlers angeboten und im „Kulturgut Samson“ in Tönnishäuschen deponiert.

In diesen Tagen konnte Mechthild Massin bereits das 100. Werk von Alfred Kitzig an den Förderverein übergeben. „Ein Ende ist nicht abzusehen“, sagt die Kuratorin. „Es sind viele Zeitzeugen, die derzeit das Leben von Alfred Kitzig noch einmal beleuchten und die wertvolle Hinweise auf seine Tätigkeit wie auch sein Leben geben.“ Es gebe somit genügend Material für eine Biografie. „Angesichts aller bisherigen Erkenntnisse können wir festhalten, dass Alfred Kitzig ein außergewöhnlicher Künstler war.“

Hinweise erbeten

Wie berichtet, gestaltet der Förderverein des historischen Gebäudeensembles in Ahlens kleinstem Ortsteil einen zusätzlichen Ausstellungsraum, in dem die Kitzig-Werke ausgestellt werden, aber auch andere Präsentationen möglich sein sollen. Das „Kulturgut Samson“ wie auch der „Ahlener Kulturkeller“ sammeln all die besagten Hinweise – ob Fotos, ob Kontakte zu Alfred Kitzig oder ob Begegnungen mit dem Künstler. Mechthild Massin bittet um diese Hinweise ebenfalls an ihre Adresse und um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 0 23 82 / 55 03.