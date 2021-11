1000. Baby schon im November

Freude in der geburtshilflichen Abteilung des Ahlener Krankenhauses: Mit dem kleinen Erik wurde das 1000. Baby 2021 geboren – so früh im Jahr wie noch nie.

Der Geburtenrekord ist einmalig im St.-Franziskus-Hospital und überwältigt selbst das Team der Ahlener Geburtshilfe: „Wir freuen uns riesig, dass so viele Babys hier geboren werden. Es zeigt, dass unser babyfreundliches Konzept, die liebevolle Betreuung vor und nach der Geburt sehr gut ankommen. Mein Team leistet unglaublich großartige Arbeit und damit möchte ich ein großes Danke an alle richten. Wir geben immer 100 Prozent“, betonte Chefarzt Dr. Dr. Markus Gantert. Zusammen mit seinem Team der Geburtshilfe hatte er in den vergangenen zehn Monaten richtig viel zu tun.

Für den Sohn was ganz besonderes

Stillberaterin Ina Winter, Assistenzärztin Sarah Schwarte, Chefarzt Markus Gantert, Hebamme Anja Brüggemann, Hebammenschülerin Nathalie, Assistenzärztin Dr. Julia Schoppmann und Bereichsleiterin Steffi Schröter, gratulierten den frischgebackenen Eltern und freuten sich über die 1000. Geburt: Erik Hesse wurde mit 3180 Gramm und 55 Zentimetern Länge am 2. November geboren. „Wir wollten von Anfang an in Ahlen entbinden, weil uns das Konzept der Klinik schon vorab überzeugt hat. Unter der Geburt haben wir uns sehr umsorgt gefühlt und natürlich ist es auch für unseren Sohn was ganz besonders, die 1000. Geburt zu sein“, freute sich Mama Natalie Hesse und nahm den Blumenstrauß sehr gerne entgegen.

Wöchentlicher Stilltreff

Auch für die Zeit nach der Geburt hat das St.-Franziskus-Hospital seit Oktober ein neues Angebot, den wöchentlichen Stilltreff eingerichtet. Montags in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr findet der in der Elternschule statt. „Unser Stilltreff richtet sich an alle Mütter und ihre Babys mit und ohne Stillprobleme, an nicht stillende Mütter sowie schwangere Frauen, die Informationen zum Thema Stillen benötigen. Da die Teilnahme in der Coronazeit begrenzt ist, bitten wir um telefonische Anmeldung in der Elternschule“, lud Stillberaterin Ina Winter ein.

Die stetige Weiterentwicklung der geburtshilflichen Arbeit sah Dr. Markus Gantert abschließend als Voraussetzung für den Erfolg der Abteilung.