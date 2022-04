1000 bunte Eier von drei netten Osterhasen

Drei putzige Osterhäschen verteilten schon am Samstag bunte Eier: Die Kaufleute in „Pro Ahlen“ hatten die Aktion auf die Beine gestellt. Und freuten sich über Zuspruch.

Österliche Stimmung verbreiteten die Kaufleute in „Pro Ahlen“ am Karsamstag in der Fußgängerzone. Nicht nur, dass sie 1000 bunt gemusterte Eier aus heimischer Produktion vom Hof Mertenskötter als Ostergruß unter den Innenstadtbesuchern verteilten, Martin Dinkelmann, Martin Pörtzel und Sylvia Sommer hatten sich dafür auch wieder in Osterhasenkostüme gekleidet. „Nachdem wir zwei Jahre pausieren mussten, sind wir nun wieder aus dem Bau gekommen“, scherzte Sylvia Sommer. Gute Laune versetzte ihr auch der Blick in die Fußgängerzone. Das sonnige Wetter brachte nämlich viele Menschen in die Innenstadt.