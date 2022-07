100+1: Frauen immer ganz vorne mit dabei

Im vergangenen Jahr musste die Jubiläumsfeier der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Josef ausfallen, am Sonntag wurde sie dann endlich mit einen „100 + 1 Jahre-Jubiläum“ nachgeholt. Gefeiert wurde mit einem Gottesdienst in der St.-Josef-Kirche und einem gemütlichen Beisammensein auf der Wiese zwischen Kirche und Kindergarten.

Der Refrain zum Gottesdiensteingangslied „Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“ zog sich thematisch wie ein roter Faden durch die Feier. Teammitglied Marianne König verdeutlichte, auch die KFD St. Josef habe Höhen und Tiefen erlebt: „Das Leben geht in einem Wechsel von Ebbe und Flut.“

Über 300 Mitglieder in starken Jahren

In seiner Predigt tauchte Pfarrer Reinhard Kleinewiese in die Geschichte der KFD St. Josef ein, die am 7. Oktober 1921 als Verein der katholischen Frauen und Mütter gegründet worden war. „Die KFD St. Josef zählte in den starken Jahren über 300 Frauen“, erinnerte der Pfarrer an den Gedanken „Wir glauben und leben in der Kirche – da machen wir mit“. Die Frauengemeinschaft sei von außen zwar oft als Kuchenbackverein empfunden worden, mit Gesprächsrunden, Ausflügen, Einkehrtagen, Sportangeboten und Bildungsangeboten aber viel mehr gewesen. Die Protestbewegung „Maria 2.0“ habe das deutlich gezeigt: „Die KFD war vorne immer mit dran – eine selbstbewusste Truppe.“ Am Ende dankte der Pfarrer für das Bestehen der KFD, für den Glauben ihrer Mitglieder und auch für die Kritik. Dass er die Forderung nach weiblichen Priestern unterstützt, hatte er schon zu Beginn des Gottesdienstes betont. Ein Höhepunkt war die Segnung der Jubiläumskerze.

Pfarrer Reinhard Kleinewiese segnet im Festgottesdienst die Kerze zum Jubiläum. Foto: Ralf Steinhorst

„Wir werden jetzt wohl etwas von oben gesegnet“, nahm Teammitglied Barbara Kuhlbusch den leichten Nieselregen bei den weiteren Feierlichkeiten unter freiem Himmel mit Gegrilltem und Kaffee und Kuchen augenzwinkernd hin. In ihrem Grußwort ging die Erste Beigeordnete der Stadt, Stephanie Kosbab, auf die Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland ein, die auch von den Frauen in der Kirche mitgeprägt wurde: „101 Jahre KFD heißt, Vorreiterin zu sein, Erfahrung einzubringen und immer wieder die Finger in die Wunde zu legen.“ Hier müsse man besonders die Bewegung „Maria 2.0“ nennen.

Alle KFD-Gruppen Ahlens waren bei der Jubiläumsfeier vertreten und gratulierten. Auch der Männerchor Cäcilia-Liedertafel schloss sich unter anderem mit einem Ständchen den Glückwünschen an, zuvor hatte er den Gottesdienst schon musikalisch gestaltet.