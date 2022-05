1092 Tage auf diesen Moment gewartet

Peter Hötte ist der neue König des Schützenvereins Dolberg. Nach mehreren Anläufen erfüllte er sich nun einen Lebensraum. Um 18.27 Uhr setzte er nach knapp drei Stunden mit dem 532. Schuss den entscheidenden Treffer und holte die letzten Reste des widerspenstigen Aars „Prinz Promille“ von der Stange.

Überglücklicher Regent

„Ich habe es jahrelang versucht und hatte es in diesem Jahr gar nicht vor – ich freue mich so!“: Das war die erste Reaktion des neuen überglücklichen Regenten, der Sigrid Kellermann zu seiner Königin berief. Seit Jahren gehörte der neue König immer zu den letzten Schützen, doch Fortuna war ihm nicht hold. Am Ende war es ein Finale, das an Spannung kaum zu überbieten war. Volker Gastring, Heinrich Merhoff, Henrik Schröer, Kai Schürbüscher und Thomas Senf unternahmen über 40 Minuten mit starker Anfeuerung immer neue Anläufe, die Regentschaft zu übernehmen. Um 17.45 Uhr ging erstmals ein großes Raunen durch die Menge, als Thomas Senf dem Korpus des Aars den letzten Rest gab. War das der Königsschuss? Mitnichten. Das wurde den Besuchern schnell klar, noch hing der Stoß an der Grundplatte. „Die Platten sind mehrfach verleimt, wenn die brechen, könnte er kommen“, schwante dem Vizevorsitzenden Werner Schlieper aber ein langes Finale, das dann noch 47 Minuten dauerte, weil sich die Schützen daran sprichwörtlich die Zähne ausbissen. Der scheidende König Benedikt Markenbeck, durch die Coronapausen seit 2019 auf dem Thron, sah sein Regentschaftsende auf Nachfrage derweil gelassen: „Das ist doch super, weil es bedeutet: Es ist wieder Schützenfest.“

Spannungsgeladenes Finale Der Auftakt zum Schützenfest am Donnerstag war ein gelungener. Und mit Peter Hötte bekommen die Dolberger einen überglücklichen ersten Regenten nach der Coronapause. Foto: Ralf Steinhorst Aufgrund der pandemiebedingten Schützenfestausfälle der vergangenen beiden Jahre waren zwei Silberkönige mehr bejubelt worden als üblich – was zu einer zweistündigen Verzögerung des Beginns vom Vogelschießen führte, das erst gegen 15.30 Uhr begann. Gut, dass der Verlauf des Schießens ohne Pausen durchgeführt werden konnte.

Gleich die ersten drei Schüsse führten zum Fall der ersten Insignien. Benedikt Markenbeck holte sich mit dem ersten Schuss die außerordentliche Trophäe der „Bierflasche“, Silberkönig Norbert Penger mit dem zweiten Schuss das Zepter und Silberkönig Martin Vieth mit dem dritten Schuss den Reichsapfel. Christoph Echtermann traf die Krone (24. Schuss), Matthias Steinhoff die Schwinge links (155.) und Matthias Growe die Schwinge rechts (257.). Der Stoß fiel zusammen mit dem Königsschuss.

Schützenplatz Ziel von Vatertagsradlern

Das Schützenfest war außerordentlich gut besucht, viele Vatertagsradler hatten sich den Schützenplatz offenbar als Ziel ihrer Tour auserkoren. Die Lust auf Schützenfest war förmlich spürbar, wie es auch der Vorsitzende Hans Droste bei der Proklamation am Abend passend ausdrückte: „Darauf haben wir 1092 Tage gewartet!“

Der Hofstaat Foto: Das Regentenpaar Peter Hötte und Sigrid Kellermann berief 24 Paare in seinen Hofstaat:,Roland Berief und Anja Penger, Ralf Brentrup und Christine Schmitthenner, Andreas und Christa Elberg, Jürgen und Sibilla Holtmann, Thomas und Gaby Kalb, Gerd Hüchter und Gabi Kayser-Hüchter, Frank und Christel Huneke, Philipp Kämper und Jessica Neuhaus, Martin Kellermann und Monika Hötte, Michael und Anja Krämer, Benedikt Markenbeck und Stepanie Kämper, Heinrich und Ricarda Merhoff, Hubert und Nadine Merhoff, Norbert Penger und Ursula Berief, Werner und Annette Schlieper, Heinz und Andrea Schlotböller, Thomas und Sabine Schröder, Thomas und Lydia Senf, Christian und Karina Steghaus, Harald Sudhues und Petra Zimmermeier, Ludger Sumpmann und Lisa Kemper, Anton Vertgewall und Renate Berkenkemper, Martin Vieth und Vera Wienke, Gerhard Wienke und Christa Vieth. ...

Die Proklamation wurde auch dazu genutzt, das Silberkönigspaar Anton Vertgewall und Hilde Krämer aus dem Jahr 2020, Silberkönig Martin Vieth von 2021 und das Silberkönigspaar Norbert Penger und Ursula Berief aus dem Jahr 2022 zu ehren.