1195 Kinder erblickten 2021 Licht der Welt

Der Babyboom am St.-Franziskus-Hospital hält an: Insgesamt verzeichnete die Frauenklinik im vergangenen Jahr 1186 Geburten, bei denen 1195 Kinder das Licht der Welt erblickten.

Das Ahlener Neujahrsbaby 2022 heißt Leyla Sara Kibar. Das kleine Mädchen erblickte am 1. Januar um 10.17 Uhr mit 3840 Gramm und 53 Zentimetern Länge im Kreißsaal des St.-Franziskus-Hospitals das Licht der Welt und bereitete seinen Eltern einen unvergesslichen Start in das neue Jahr. Nach ihr wurden Edith, Filip, Musa und Neo am Neujahrstag geboren. Bereits Silvester war der Kreißsaal gut belegt gewesen – fünf Babys kamen am letzten Tag des alten Jahres zur Welt: Alicia, Jarne, Luisa, Theresa und Ariana.

Nachdem in der Ahlener Frauenklinik bereits Anfang November die 1000er-Geburtenmarke erreicht wurde, war die Freude über den neuen Jahresrekord im St.-Franziskus-Hospital noch einmal groß. Chefarzt Dr. Dr. Markus Gantert bedankte sich bei seinem Team der Geburtshilfe.

„ »Mein Team leistet unglaublich großartige Arbeit.« “ Dr. Dr. Markus Gantert

„Wir freuen uns sehr“, so Gantert, „dass hier insgesamt 1195 Kinder im Jahr 2021 geboren wurden. Darunter waren elf Zwillingspaare. Es zeigt, dass sowohl das Konzept unserer zertifizierten babyfreundlichen Geburtsklinik sowie die liebevolle Betreuung vor und nach der Geburt sehr gut ankommen. Mein Team leistet unglaublich großartige Arbeit und damit möchte ich ein großes Danke an alle richten.“ Insgesamt verzeichnete die Frauenklinik 1186 Geburten.

Große Pläne für dieses Jahr stehen auch schon an. Bereits im November 2021 erhielt das St.-Franziskus-Hospital Ahlen den Zuschlag für die Förderung der Landesregierung für den Neubau eines Eltern-Kind-Zen­trums. In diesem werden die Kinderklinik und die Geburtshilfe zukünftig gemeinsam unter einem Dach Platz finden. In den nächsten neun Monaten sollen bereits erste Planungen eingereicht werden. Für den Neubau sind insgesamt drei Jahre vorgesehen.