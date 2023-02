1388 Bürger fordern sofortigen Stopp

1388 Bürger und Bürger haben den „Brandbrief“ der „Rathausfreunde“ unterschrieben, in dem diese einen sofortigen Stopp sämtlicher Planungen für den Neubau des Stadthauses und den "Bürgercampus" in Gänze fordern. Das Paket mit den Unterschriften überreichten die "Rathausfreunde" am Montagnachmittag Bürgermeister Dr. Alexander Berger noch vor der Ratssitzung, in der ihr gemeinsamer Antrag mit der BMA zur Beratung eingebracht wurde.

In ihrem Brief bringen die „Rathausfreunde“ ihre Sorge darüber zum Ausdruck, dass die Kosten für den "Bürgercampus" aus dem Ruder laufen und auf 120 Millionen Euro und mehr steigen könnten. Im Einzelnen fordern die Neubau-Gegner einen sofortigen Bau- und Planungsstopp, die Einberufung einer Bürgerversammlung nach Paragraf 23 der Gemeindeordnung und als dritten Schritt einen Ratsbürgerentscheid zum Stadthaus und Bürgerforum.

In einem Begleitbrief sprechen sich die „Rathausfreunde“ erneut für eine Sanierung von Rathaus und Stadthalle aus und plädieren explizit für eine energetische Sanierung der Glasfassade, des Daches und der Klimaanlage. Abschließend bitten sie den Bürgermeister, „die Sorge unserer Bürgerinnen und Bürger“ ernst zu nehmen und eine klimafreundliche Neubewertung im Sinne einer Erhaltung des bestehenden Rathauses vorzunehmen.

Die Unterschriftenlisten, die Friedrich Löper, Doris Schulze Beerhorst und Alfred Thiemann überreichten, nahmen Alexander Berger und Rechtsdirektorin Gabriele Hoffmann entgegen