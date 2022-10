14-jähriger Ahlener vermisst

Seit Donnerstag (29. September) um 15.30 Uhr wird ein 14-jähriger Jugendlicher aus Ahlen vermisst. Am Freitag sei es, so die Polizei, gegen 7.30 Uhr zu einem letzten telefonischen Kontakt gekommen. Möglicherweise, so heißt es in dem öffentlichen Fahndungsaufruf, hält sich der Vermisste in Düsseldorf auf.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort des vermissten Jugendlichen machen?

Hinweise nimmt die Wache in Ahlen unter Telefon 0 23 82 / 96 50 entgegen.