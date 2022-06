15-Jährigen geschlagen und getreten

Polizeieinsatz am Samstagnachmittag in der Fußgängerzone. Jugendliche waren aneinandergeraten.

Ein 15-jähriger Ahlener wurde am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Gelände der Albert-Schweizer-Schule von einem Jugendlichen angegriffen und geschlagen. In seinem Gefolge: 20 weitere Jugendliche. Er habe sein Opfer in den Bauch getreten und versucht zu schlagen, meldete die Polizei am Pfingstmontag in ihrem Pressebericht. Außerdem soll er den Attackierten mit einem Messer bedroht haben. Der Angegriffene habe sich verteidigt und sei anschließend weggegangen.

Wie es weiter heißt, sei die Gruppe dem Jugendlichen hinterhergegangen und in die Innenstadt gefolgt. In Höhe des Tedi-Marktes riefen Zeugen die Polizei und meldeten eine Auseinandersetzung. Als die Beamten eintrafen, hatte sich die Gruppe bereits entfernt. Durch eine Fahndung konnte in der Nähe eine Gruppe Jugendlicher angetroffen werden. Nach einem Gespräch mit den Polizisten äußerten Zeugen, dass ein Zwölfjähriger ebenfalls geschlagen worden sei. Die genauen Hintergründe, die Beteiligten und der Tathergang werden aktuell ermittelt.

Für Schrecksekunden sorgte bei einigen Passanten eine Waffe, die ein Jugendlicher bei sich führte. Beim Eintreffen der Polizei verließ er fluchtartig die Fußgängerzone. Nach Polizeiangaben war die Pistole „nicht echt“.