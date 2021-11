15-jähriger Ahlener wird vermisst

Der 15-Jährige geht in Hamm zur Schule und hat dort auch persönliche Kontakte. Er ist etwa 1,85 Meter groß, hat eine schlanke bis kräftige Statur, dunkle Haare mit einem langen Pony und stark ausgeprägte Augenbrauen. Der Jugendliche ist mit einem silbernen Herrenrad unterwegs und trägt eine graue Jeanshose, eine schwarze Winterjacke, einen schwarzen Pullover mit buntem Aufdruck und lila-/türkisfarbene Turnschuhe.

Wer hat den Jugendlichen gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 0 23 82 / 96 50, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.