150 bezaubernde Weihnachtsgrüße

Weihnachtliche Grüße überbrachte Schulleiterin Julia Beier von der Paul-Gerhardt-Schule am vergangenen Freitag an die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenheims Hugo-Stoffers-Zentrum an der Richard-Wagner-Straße. Die Kinder der Grundschule hatten die stolze Anzahl von 150 Weihnachtskarten geschrieben und zudem noch Weihnachtsbaumdekoration gebastelt.

Idee entstand spontan

Die Idee für diese Aktion war ganz spontan entstanden. Marietta Hoppe, Cousine von Hugo-Stoffers-Sozialdienstmitarbeiterin Sabine Salewski, wohnt nämlich in der Nachbarschaft der Grundschule und hatte dort einfach mal angefragt, ob die Schülerinnen und Schüler nicht Lust hätten, eine Weihnachtsaktion für die Senioreneinrichtung zu starten. „Wir waren sofort Feuer und Flamme“, fand Julia Beier die Idee toll. Daraufhin haben die Kinder die Weihnachtskarten gestaltet, von denen jeder Bewohner eine bekommt.



Außerdem steht in jedem Wohnbereich ein Tannenbaum, die nun alle darauf warten, geschmückt zu werden. „Das machen wir gerne wieder“, schloss Julia Beier eine Wiederholung der Aktion in den kommenden Jahren nicht aus.