180 Jahre Geschichte der Fotografie

Es ist ein spannendes Zusammentreffen, was das Kunstmuseum in seiner neuen Ausstellung bietet: früheste Fotografien aus der Mitte des 19. Jahrhunderts treten in Dialog mit den Sichtweisen junger Fotografinnen und Fotografen.

Ganz beiseiteschieben konnte Dr. Hans Gummersbach den Zauber des Augenblicks nicht. „Eine Ausstellung in meiner Heimatstadt ist schon etwas Besonderes“, stellte der Sammler am Samstagnachmittag im Kunstmuseums fest. Dort präsentiert der gebürtige Ahlener einen Teil seiner schönsten Stücke aus der Sammlung von Daguerreotypien alter Fotografien, die im Neubau auf fototechnische Arbeiten 18 Studierender der Folkwang Universität der Künste treffen.

Aus dem Aufeinandertreffen der frühesten Fotografien aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – 1839 machte der französische Maler Louis Mandé Daguerre seine Erfindung publik – mit den Sichtweisen junger Fotografinnen und Fotografen entwickelt sich in der Doppelausstellung ein spannungsreicher Dialog, den Gummersbach in seiner Einführungsrede thematisierte.

Täglich 350 Millionen Fotos

Die Digitaltechnik habe die Fotografie revolutioniert, sagte Gummersbach. Allein über Facebook würden heute täglich unvorstellbare 350 Millionen Fotos gepostet, was 4050 Posts pro Sekunde bedeute. Bei den Daguerreotypien habe es sich dagegen um Unikate gehandelt. Diese Einmaligkeit der Motive habe ihn von Anfang fasziniert.

Ein Glanzlicht setzte Pianist Oleksandr Loiko. Foto: Peter Harke

Mit der Erfindung der Vervielfältigung auf Papier durch den Engländer Henry Fox Talbot 1841 habe ein Porträtboom eingesetzt, so Gummersbach weiter. Für den Katalog und die Ausstellung habe er einige seiner Lieblinge opfern müssen, was Dr. Martina Padberg in ihrer Begrüßung auf die Kurzformel als „kill your darling“ brachte. Die künstlerische Leiterin des Kunstmuseums bekannte, dass sie schon bei ihrem ersten Besuch der Sammlung noch vor ihrem Dienstantritt im August 2020 begeistert gewesen sei. Wichtig sei ihr gewesen, diese Zeugnisse früherer Fotografie in Dialog mit dem zeitgenössischen Schaffen zu setzen, um einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft zu spannen.

Applaus gab es für die beteiligten Studierenden der Folkwang Folkwang Universität der Künste. Foto: Peter Harke

Martina Padberg dankte Hans Gummersbach, der die Aufgabe als Kurator selbst übernommen habe, und ihrem gesamte Team sowie der Sparkasse Münsterland Ost, der Kunststiftung der Provinzial sowie der Theodor-F.-Leifeld-Stiftung als Sponsoren.

Elke Seeger, die als Professorin an der Folkwang Universität der Künste im Fachbereich Fotografie lehrt, unternahm mit dem Publikum einen Exkurs in die theoretischen Grundlagen der Fotografie und gestattete sich auch einen Ausflug in die Philosophie. Sie dankte dem Kunstmuseum und Martina Padberg dafür, mit der Ausstellung von Studierenden ein Experiment eingegangen zu sein. Mit dem Ergebnis zeigte sie sich sehr zufrieden und bezog in ihren Dank auch ihren Kollegen Steffen Siegel ein.

Stürmischer Applaus

Ein Glanzlicht setzte Pianist Oleksandr Loiko mit einer Ballade von Frederic Chopin, einem Tango von Astor Piazzolla und einer Polka Daguerreotype um 1850. Er wurde stürmisch gefeiert von den Besucherinnen und Besuchern.