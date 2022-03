19 haben bis zum Schluss durchgehalten

Einen Schulabschluss auf dem zweiten Bildungsweg zu absolvieren, ist schon in normalen Zeiten kein Zuckerschlecken. Während der Corona-Pandemie stellten sich aber mit langen Phasen des Distanzunterrichts auch hier ungleich größere Herausforderungen. Um so beachtlicher, dass vom Hauptschullehrgang der Volkshochschule, der im August 2020 startete, am Mittwoch ganze 19 von 28 Teilnehmenden ihre Abschlusszeugnisse im Alten Ratssaal von der Schul-, Kultur- und Sozialdezernentin Stephanie Kosbab in Empfang nehmen konnten. „Das ist eine hohe Quote“, freute sich Helga Rohden, pädagogische Mitarbeiterin der VHS, über einen „guten Lehrgang.“

Drei Semester lang täglich büffeln

Über insgesamt drei Semester büffelten die Absolventen täglich mit Ausnahme der Schulferien von 15.30 bis 18.45 Uhr mit ihren Dozenten Markus Kemper, Katarina Borges, Bernhard Heck, Michael Reynaldo Perez und Helga Rohden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sowie Geschichte, Biologie und Erdkunde – und meisterten dann erfolgreich ihre Abschlussprüfungen. „Es ist unglaublich motivierend, zu sehen, was Sie in den letzten zwei Jahren geschafft haben“, würdigte Stephanie Kosbab im Rahmen der Zeugnisübergabe das große Durchhaltevermögen. Worte, denen sich auch VHS-Leiterin Nadine Köttendorf anschloss: „Das ist ihr Zeugnis. Sie haben bestanden und lange durchgehalten.“

„Never give up“

Zusätzlich zu den Abschlusszeugnissen gab es für die frischgebackenen Hauptschulabsolventen noch ein kleines Präsent: eine Tasse mit dem Schriftzug „Never give up“. Ein Spruch, der auch auf dem Lernordner des Kurses für das dritte Semester stand und die Teilnehmenden somit als motivierendes Motto durch die stressige Prüfungsphase begleitete. „Nicht das Beginnen wird belohnt, sondern allein das Durchhalten“, stellte Helga Rohden mit Blick darauf heraus. Sie hoffe, dass das Zeugnis bei den Absolventinnen und Absolventen für einen neuen Motivationsschub sorge. „Was ihr daraus macht, ist eure Sache“, gab sie ihnen mit auf den Weg in eine neue Etappe.

Von denjenigen, die den Kurs abbrachen, haben sich erfreulicherweise vier bereits für den kommenden Lehrgang erneut angemeldet. Interessierte, die ihren Hauptschulabschluss nachholen wollen, erhalten unter

5 94 36 weitere Informationen. Der nächste Lehrgang der Volkshochschule startet am 10. August, ein Vorkurs am 16. Mai.