200 000 Euro allein für die Ahlener Kinder

Kirsten Ueckmann übergab einen 200 000-Euro-Scheck an Moderator Wolfram Kons – Geld für den Lunch Club.

„Kamera ab“ hieß es am Freitag beim großen TV-Auftritt des LR Global Kids Fund (LRGKF): Der Ahlener Verein war zu Gast beim 27. RTL-Spendenmarathon der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern (wir berichteten).

Für den Besuch im Studio hatte Kirsten Ueckmann, Vorstandsvorsitzende des LRGKF, einen Spendenscheck in Höhe von 200 000 Euro mitgebracht, den sie während ihres Auftritts an RTL-Charitychef Wolfram Kons übergab.

Ein besonderer Augenblick

„Auch wenn der LRGKF dieses Jahr bereits zum siebten Mal dabei war, war es für mich ein ganz besonderer Augenblick, den Scheck zu überreichen. Bedanken möchte ich mich auch bei der Stiftung RTL – Wir helfen Kindern für den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung“, resümierte Kirsten Ueckmann.

Der LRGKF und die Stiftung unterstützen durch ihre langfristige Kooperation benachteiligte Kinder und Jugendliche. Ihnen werden gesunde Mahlzeiten, vielfältige Bildungsangebote und wirkungsvolle Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht, um den Weg in eine vielversprechende Zukunft zu ebnen. Der Spendenmarathon stellt für das gemeinsame Engagement der beiden Vereine jedes Jahr den Spendenhöhepunkt dar. Die 200 000 Euro, die der LRGKF an die Stiftung übergeben hat, kommen dem RTL-Kinderhaus Lunch Club in Ahlen zugute.

Vielfältig und lebensbereichernd

Wie vielfältig und lebensbereichernd die Arbeit des Lunch Club ist, zeigte ein kurzer Einspieler, der während des Live-Auftritts von Kirsten Ueckmann ausgestrahlt wurde. Die Aufnahmen dafür sind Anfang September entstanden – zeitgleich zur Einweihung der neuen Räume mit Wolfram Kons.

Für den LRGKF ist die Teilnahme am Spendenmarathon fast schon eine Tradition. „Trotzdem ist ein Engagement in dieser Größenordnung keine Selbstverständlichkeit. Denn auch wir sind, wie jeder andere gemeinnützige Verein, auf die Spendenbereitschaft unserer Unterstützerinnen und Unterstützer angewiesen“, betonte Kirsten Ueckmann abschließend.