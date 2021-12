2021 hat den Zusammenhalt gestärkt

Die besonders ansteckende Omikronvariante des Coronavirus beherrschte den diesjährigen Weihnachtsbesuch von Bürgermeister Dr. Alexander Berger an der Hauptwache an Heiligabend. Da die Feuerwehr und das Rettungswesen Teil der sensiblen Infrastruktur sind und daher besonders geschützt werden müssen, fiel der Besuch kürzer aus als üblich und wurde aus Abstandsgründen in die große Fahrzeughalle verlegt.

Weihnachten ohne Torte – das geht nicht

Das gewöhnliche gemeinsame Kaffeetrinken und Kuchenessen musste daher ebenfalls ausfallen. Nichtsdestotrotz waren Lara Weniger und Norbert Bing vom Hugo-Stoffers-Seniorenzentrum mit der traditionellen Weihnachtstorte gekommen. „Die Torte gehört trotz der Situation zum Weihnachtsfest bei der Feuerwehr einfach dazu“, bedankte sich Lara Weniger für die gute Zusammenarbeit mit den Rettungskräften. Dieses Mal sei es eine Wunschtorte der Feuerwehrleute geworden, habe sie sich sagen lassen.

Ein großes Dankeschön für den Einsatz der Feuerwehrleute gab es auch von Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der wie der Personalratsvorsitzende Jörg Adomat einen großen Präsentkorb im Gepäck hatte. Vor einem Jahr habe man gedacht, man könne in diesem Jahr wieder unbeschwert Weihachten feiern. Stattdessen musste die Feuerwehr das ganze Jahr über unter schwierigen Voraussetzungen die Sicherheit in Ahlen gewährleisten: „Das hat die Feuerwehr bewiesen, die Truppe ist gut aufgestellt und wird von der Politik gut unterstützt“, so Berger. Dieses Zusammenspiel führe dazu, dass die Ahlener ein beruhigtes Weihnachtsfest feiern können. Der Bürgermeister erinnerte aber auch daran, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Kollegen in den Gebieten der Hochwasserkatastrophe unterstützt haben. Was zeige, dass die Feuerwehren auch überregional zusammenhalten. Er hoffte, dass die Feuerwehrleute nach ihrem weihnachtlichen Dienstende noch ein besinnliches Fest feiern können. Der Personalratsvorsitzende Jörg Adomat wünschte den Einsatzkräften gerade in diesen Zeiten viel Gesundheit.

Mit der Weihnachtstorte des Hugo-Stoffers-Zentrums wurde der Weihnachtsdienst der Rettungskräfte versüßt. Den Geschmack der Torte durften sich die Feuerwehrleute dieses Mal wünschen. Foto: Ralf Steinhorst

Wehrführer Christian Reeker dankte für die Weihnachtsgrüße und verdeutlichte, dass die Omikronvariante des Coronavirus die Feuerwehr in erhöhte Spannung versetzt hat: „Wir haben in den vergangenen Tagen bei den Schutzmaßnahmen noch mal angezogen.“ An seine Einsatzkräfte gerichtet, zeigte er sich stolz auf die gute Zusammenarbeit: „Uns kann nichts aus der Bahn werfen.“ Welche Bedeutung die Feuerwehr für die Stadt hat, verdeutlichte Norbert Bing: „Bleiben Sie gesund – wir brauchen Sie!“