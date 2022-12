2026 erstmals wieder positiv

Die Kuh ist vom Eis. Mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP, die sich zum Haushaltsbündnis zusammengetan haben, und flankiert vom Vertreter der Linken, Reiner Jenkel, hat der Rat in seiner Sitzung am Montagabend die Haushaltssatzung 2023 beschlossen.

Vorausgegangen war dem anderthalbstündigen Rededuell zwischen der Deutschlandkoalition Schwarz-Rot-(Gelb-)Gold und den kleinen Oppositionsgruppen die Entlastung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss 2021, der mit einem Überschuss von 3,5 Millionen Euro abschloss, von denen 1,8 Millionen in die Allgemeine und 1,6 Millionen in die Ausgleichsrücklage fließen. Der Stadtrat erteilte Bürgermeister Dr. Alexander Berger einstimmig die Entlastung.

Mit diesem augenblicklichen finanziellen Rückenwind konnte Kämmerer Dirk Schlebes dem Rat in der mittleren Finanzplanung zwar noch keine Überschüsse für die Folgejahre bis 2025 vorlegen, aber für 2026 ein Einnahmeplus von 382 000 Euro in Aussicht stellen. Statt des für das Jahr 2023 erwarteten Defizits von 5,226 Millionen Euro, mit dem die Stadt die Fünf-Prozent-Grenze gerissen hätte, konnte der Fehlbetrag auf 3,8 Millionen Euro gedrückt werden, sodass das Defizit auf 3,85 Prozent begrenzt wurde. Für 2024 und 2025 sieht die Finanzplanung die Stadt mit 4,523 Millionen und 4,363 Millionen Euro noch in den Miesen.

Die vom Haushaltsbündnis geforderte Einsparung von 600 000 Euro im Haushalt war nur noch dem Bürgermeister eine kurze Erwähnung wert. In den Haushaltsreden der Fraktionschefs der Deutschlandkoalition spielte die Vorgabe insofern noch eine Rolle, dass deren Sprecher die Arbeit der freien Träger würdigten, deren Anträge einen Umfang von 400 000 Euro hatten und die der Haushaltsentwurf nicht berücksichtig hatte. Jetzt bekommen alle ihre Zuwendung.