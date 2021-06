22-Jähriger soll vier Frauen belästigt haben

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befindet sich ein 22-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Der in Oelde lebende Guineer ist Verdächtiger vierer sexueller Belästigungen sowie einer versuchten Vergewaltigung. Der Mann wurde am Sonntagabend zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen, nachdem er drei junge Frauen in Ahlen verfolgt und sexuell belästigt haben soll.

Kurz nach Mitternacht soll es bereits zu einer Handlung gekommen sein, bei der der mutmaßliche Täter eine Oelderin an ihrer Wohnanschrift massiv sexuell bedrängt haben soll. Die Frau leistete laut Pressemitteilung Gegenwehr und konnte sich befreien. Als eine Bewohnerin klar zu verstehen gab, die Polizei zu rufen, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Haus, so dass es bei der versuchten Vergewaltigung blieb.

Des Weiteren steht der Guineer im Verdacht, im Juni an drei aufeinanderfolgenden Tagen in Geschäften und in einer Kirche Frauen sexuell belästigt zu haben. Darüber hinaus liegen bei der Polizei weitere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und des Hausfriedensbruchs gegen den Mann vor.

Die Polizei führte den Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster der Amtsrichterin am Amtsgericht in Münster vor. Diese erließ wegen bestehender Fluchtgefahr antragsgemäß Untersuchungshaft gegen den 22-Jährigen.