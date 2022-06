234 Seiten christliches Schulleben

Schulseelsorger Johannes Gröger hat ein Buch geschrieben: „Hören - ermutigen - Leben gestalten“ gibt einen Einblick in die christlichen Aspekte am Berufskolleg St. Michael.

In diesen Tagen hat Schulseelsorger Johannes Gröger, der in dieser Funktion im vergangenen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum am Berufskolleg St. Michael begehen konnte, nicht nur seiner Schule ein besonderes Geschenk gemacht. Unter dem Titel „Hören – ermutigen – Leben gestalten. Schulseelsorge im Wandel der Zeit“ gewährt er in seinem Buch auf 234 Seiten den Lesern und Leserinnen einen Einblick in den Schulalltag.

Der als Autor zahlreicher Publikationen zur Schulseelsorge in pastoralen, religionspädagogischen und katechetischen Zeitschriften bekannte Johannes Gröger berichtet aus Anlass seines Jubiläums genau beobachtend, ausführlich erzählt und gründlich reflektiert von dem besonderen „Geist vom Berufskolleg St. Michael“. Durch die aufgezeigte Transparenz gibt er laut Pressemitteilung „einmal mehr eine Antwort darauf, weshalb die Schule im Kreis Warendorf über eine herausgehobene Stellung mit hoher Wertschätzung verfügt“.

Begebenheiten liebevoll geschildert

Nicht nur ganz markante Ereignisse aus dem Schulalltag wie zum Beispiel der „Bibelmarathon“ (2003), die Spickerausstellung „VertrauensBlicke“ (2007), die seit 2005 auf der Jugendburg Gemen jährlich stattfindenden Tage religiöser Orientierung oder die Romwallfahrten (2003/2013 und 2018) finden in dem Buch Berücksichtigung, auch viele fast unscheinbare Begebenheiten aus dem Schulalltag werden liebevoll geschildert.

Der auf diese Weise beschriebene Schulalltag gewähre, so das Berufskolleg weiter, einen Einblick, wie Christsein in der heutigen Zeit gelebt werden kann.

Lothar Weichel, von 1995 bis 2019 Direktor des Berufskollegs St. Michael, gratuliert dem Autor zu dem gelungenen Werk. Ein „unglaublich anregendes Buch“ sei ihm da gelungen. „Welche Schule hat schon eine solche Schulgeschichte, eine so gelungene Dokumentation christlichen Lebens in einem solchen Brennpunkt?“, fragt Lothar Weichel. Insbesondere der „warmherzige Grundton“ und die „treffende Art und Weise der Formulierung“ des Schulseelsorgers eröffne neue Glaubens- und Lebenshorizonte. Das vom Dialogverlag in Münster veröffentlichte Buch ist im Buchhandel erhältlich.