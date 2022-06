24 Tickets nach Berlin

Zwölf beste Läuferinnen und Läufer und zwölf hinzu geloste Mädchen und Jungen dürfen sich auf ein Mega-Erlebnis freuen: Sie nehmen am Berlin-Mini-Marathon teil und erleben die Stars der erwachsenen Marathon-Szene live.

Die sportlich erfolgreichen und die zugelosten Läuferinnen und Läufer freuen sich schon auf ihre Teilnahme am Mini-Marathon in Berlin, die im September stattfindet.

In vielfacher Hinsicht war der Sparkassen-Mini-Marathon am Dienstagmorgen nach zwei Jahren Pandemiepause mit seiner 26. Auflage ein Start in eine neue Ära. Nicht nur weil Marcel Fels dem inzwischen pensionierten langjährigen Organisationsleiter Detlef Muntschik nachfolgte.

„Alles ist neu, das ist alles ein bisschen spannend“, zog Marcel Fels eine erste Analyse nach den Laufwettbewerben, an dem 270 Schülerinnen und Schüler aus allen fünf weiterführenden Schulen Ahlens teilnahmen. Die Teilnehmenden wurden in vier Gruppen nach den Altersklassen der Geburtsjahre 2006 bis 2008 und 2009 bis 2012 sowie nach Jungen und Mädchen aufgeteilt.

Elektronische Zeitmessung

Neben der neubesetzten Organisationsleitung wurde auch der Rundkurs der 4,219 lange Laufstrecke neu konzipiert, der Startbereich innerhalb des Stadions neu gelegt. Im technischen Bereich gab es erstmals eine elektronische Zeitmessung mit Transponder-Startnummern, bisher wurde per Hand gestoppt. Das bedurfte noch einer Eingewöhnung, was Marcel Fels aber nicht aus der Ruhe brachte: „Wir sind zufrieden und lernfähig, auch das Wetter passte heute.“ Mit rund 20 Grad Celsius herrschten bei leicht bedecktem Himmel ideale Laufbedingungen, zum Abschluss nahmen der stellvertretende Bürgermeister Serhat Ulusoy und Taner Öcal, Filialleiter der Sparkasse Münsterland Ost, die Siegerehrungen vor.

Insgesamt nahmen über 270 Schülerinnen und Schüler in vier Läufen am diesjährigen Mini-Marathon teil. Einige kamen mit den Schuhen in der Hand ins Ziel. Foto: Ralf Steinhorst

Emma Wibbelt von der Overbergschule und Sören Brüggemann vom Gymnasium St. Michael (beide Altersklasse 2006 bis 2008) sowie Emma Schulte von der Fritz-Winzer-Gesamtschule und Elias-Ayuk Gajewski (2009 bis 2012) vom Gymnasium St. Michael waren die Erstplatzierten der einzelnen Läufe und sicherten sich ihr direktes Ticket zum Berlin-Mini-Marathon vom 23. bis 25. September genauso wie die Zweitplatzierten Mia Surmann und Liam-John Morton (beide 2009 bis 2012) sowie Nele Wippich und Tobias Wallmeier (beide 2006 bis 2008). Als Drittplatzierte, ebenfalls mit Berlinticket, kamen Ida Laukötter und Amin Madmar (beide 2009 bis 2012) sowie Hannah Fuhrmann und Dima Burdenyuk (beide 2006 bis 2008) ins Ziel.

Vorbereitungstreffen

Für die Berlinfahrt wurden außerdem zwölf weitere Läuferinnen und Läufer zugelost: Aleksandar Beska, Athanas Dimitrov, Yilmaz Ecrin, Tan Suat Kaya, Zeynep Kücük, Isabella Caprice Macaluso, Muhammed Önder, Finley Piebrock, Luis Post, Paulina Sprehe, Melena Tege und Aylin Ünal. Die 24 Berlinfahrerinnen und -fahrer werden zum einen am Mini-Marathon teilnehmen, aber auch als Zuschauer die Weltstars beim Berlin-Marathon sehen. Das Vorbereitungstreffen zu der Fahrt findet am 21. Juni um 18 Uhr im ehemaligen Sportlertreff im Wersestadion statt.