25 Jahre zusammen auf der Kegelbahn

Ein Vierteljahrhundert kegeln sie schon zusammen, das Silberjubiläum feierte der Kegelclub „Die Blaubären“ am Samstag als Familienfest.

Am 21. Mai 1997 beschlossen Jörg Beckamp, Stefan Brockmann, Ansgar Buttermann, Christian Ernst, Andreas Gunnemann, Andreas Kalverkamp, Stephan Hagedorn, Thomas Knipping, Michael Mertenskötter, Markus Post und Christoph Wißling, ihre Freundschaft mit der Gründung eines Kegelclubs zu verewigen. Sie alle gehörten der Landjugend an. „Damals hat sich in jeder Generation der Landjugend ein Kegelclub gegründet“, lacht Michael Mertenskötter.

Alles im Lot aufm Boot

Bei der Wahl des Namens fiel der Blick auf Käpt’n Blaubär, der einen festen Platz in der Sendung mit der Maus hat. Den Freunden gefiel nicht nur das Seemannsgarn, sondern vor allem auch der Slogan „Alles im Lot aufm Boot, alles in Butter aufm Kutter“, das sie sich selbst als Motto gaben.

Die ersten Neune wurden im Brauhaus kegelt, von da an war der Kegelclub auf verschiedenen Bahnen in Ahlen zu Hause, seit zehn Jahren bei Wibbelt. Einige Jahre haben sich die Freunde auch bei der Kegelparty in der Halle Münsterland mit anderen Kegelclubs gemessen und waren bei den Stadtmeisterschaften fast immer vorne mit dabei. Wenn der Kegelclub auch den Titel der Stadtmeisterschaft nicht erringen konnte, gewann er zumindest einmal die KLJB-Kegelmeisterschaft.

Cup beim Fußballturnier

Dass sie auch Fußball spielen können, zeigten die Blaubären beim Turnier des Kegelclubs „Gut-Hand“, dessen Cup sie holten. Darüber hinaus sind sie beim Badewannen-Rennen auf der Werse regelmäßige Teilnehmer. Zusammen gereist wird auch, immer im Herbst geht es auf Kegeltour, deren Ziel in Deutschland oder im europäischen Ausland liegt.