250 Tannen für den guten Zweck

Am Vortag des dritten Adventssonntags hat die Katholische Landjugend (KLJB) ihren Weihnachtsbaumverkauf unter anderem vor der St.-Elisabeth-Kirche begonnen. Am nächsten Wochenende setzt sie ihre inzwischen 42-jährige Tradition für einen guten Zweck weiter fort.

Am kommenden Samstag (17. Dezember) stehen Mitglieder an drei Stellen zwischen 8.15 und 11.30 Uhr für den Weihnachtsbaumverkauf bereit. Die Tannen können an der St.-Elisabeth-Kirche, an der St.-Josef-Kirche und vor ehemals Feinkost Dahlhoff an der Straußstraße gekauft werden.

Die Nordmanntannen sind frisch im Sauerland geschlagen worden. Insgesamt 250 Stück warten auf ihren neuen Besitzer. Zum besseren Transport werden sie vor Ort von den Landjugendmitgliedern eingenetzt.

„Der Erlös der Verkaufsaktion fließt in diesem Jahr der Caritas zu“, erklärt der stellvertretende KLJB-Vorsitzende Johannes Große Kleimann. Der Wohlfahrtsverband wird den Spendenbetrag übrigens zur Unterstützung von Menschen verwenden, die in dieser durch die Inflation anspruchsvollen Zeit besondere Hilfe benötigen.