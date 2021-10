254 Preise hinter 24 Türchen

Gerade in Coronazeiten sind die Erlöse aus dem den Verkauf des Adventskalenders „Hilfe von rechts und links der Werse“ zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen in der Region wichtig. Die Serviceclubs Inner Wheel Ahlen-Münsterland, Lions Club Beckum-Ahlen und Rotary Club Ahlen starten deshalb in diesen Tagen mit dem Verkauf der 16. Ausgabe, die eine Auflage von 6000 Kalendern umfasst.

„Corona hat uns gezeigt, wie notwendig der Verkauf der Adventskalender ist“, fing Lambert Quante vom Lions Club die Stimmung bei den gemeinnützigen Einrichtungen ein, die unter Spendenrückgängen leiden: „Insofern sind wir bestärkt, den Adventskalender weiterzumachen.“ Für dieses Jahr setzte er die Marke von 400 000 Euro an ausgeschütteten Mitteln seit Beginn der Aktion. Die Beiträge werden ohne Verwaltungsaufwand weitergegeben. Der Kalender ist wie im Vorjahr zum Preis von fünf Euro erhältlich.

Dank an die Sponsoren

Ein großer Dank ging an die circa 160 Sponsoren, die 254 Preise zur Verfügung stellten. Darunter befinden sich als Hauptpreise ein E-Bike, ein Smartphone, ein iPad und auch ein Gasgrill. Viele andere Sachpreise und Gutscheine kommen hinzu. Lambert Quante lobte auch alle Mitstreiter, die viel Zeit und Engagement in die diesjährige Kalenderaktion gesteckt haben. Der Kalender wurde wieder von Ilse Rottmann gestaltet und hat deshalb einen großen Wiedererkennungswert. „Viele Menschen kaufen den Kalender, weil er in den Wohnungen Wärme verbreitet“, hat Lambert Quante festgestellt.

Alle 6000 Adventskalender sind fortlaufend nummeriert und gelten als Lose, wobei jeder in der täglichen Ausspielung nur einmal gewinnen kann. Die Losnummern befinden sich auf der Vorderseite, die Gewinnnummern werden ab dem 1. Dezember in der Tagespresse veröffentlicht, sie sind zudem im Internet unter www.lc-beckum-ahlen.de abrufbar.

Die Adventskalender werden am Samstag (30. Oktober) und dem darauffolgenden Mittwoch (3. November) auf dem Wochenmarkt angeboten.

Ausgabestelle für die Gewinne ist das Porzellanhaus Josef Ostermann in der Oststraße.