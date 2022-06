30 Jahre Streicherklassen unter Boch‘scher Leitung

Er läuft schon seit Beginn des Schuljahres – der „Final Countdown“ von Peter Boch, seit 30 Jahren Leiter der Streicherklassen und -orchester am Gymnasium St. Michael. Ein weiterer Teil des Countdowns wurde am Dienstagabend mit dem letzten Sommerkonzert unter seiner Leitung heruntergezählt.

„We Are Leavin‘ Together“, heißt es im größten Hit der schwedischen Hard-Rock-Band Europe. Das stimmt im Fall von Peter Boch nicht so ganz, denn während er nun in den Ruhestand geht, wird seine Frau Birgit weiterhin die Streicherklassen unter ihren Fittichen haben. So hat Peter Boch dann mehr Zeit für sein liebstes Hobby, der Unterrichtung von Streicherklassen. Seine Frau und er werden auch weiterhin einen Teil zur Ausbildung der Streicherinnen und Streicher beitragen.

„Richtiger Strich“ des Geigenbogens

„But Still It’s Farewell“, heißt es im Welthit weiter. Das stimmt schon eher, denn nach 30 Jahren wird es trotzdem ein Abschied, vor allem für die vielen jungen Musikerinnen und Musiker, die Peter Boch in den Jahren seiner Tätigkeit geprägt hat. Eine von ihnen, Katharina Althaus, gehörte zu den Streicherinnen der ersten Stunde im Jahr 1992. Sie berichtete von vielen schönen Momenten während der Proben und den Orchesterfahrten, aber auch davon, dass sie bis heute an ihren ehemaligen Dirigenten denken muss – immer dann, wenn sie die leere Papphülse des Toilettenpapiers beim Wechsel der Rolle in Händen hält. Diese war nämlich früher ein wichtiges Hilfsmittel um den „richtigen Strich“ mit dem Geigenbogen zu lernen.

Wie nachhaltig Peter Boch gewirkt hat, wurde weiterhin klar, als Katharina Althaus Grüße einer anderen Streicherin aus der ersten Streicherklasse ausrichtete: Anne Löpers ließ sich von Katharina Althaus aus gutem Grund entschuldigen, denn sie führte an diesem Abend selbst ein Konzert als Leiterin eines Streicherorchesters einer Düsseldorfer Schule durch, wünschte Peter Boch aber aus der Ferne alles Gute für den Ruhestand.

Musiklehrer Peter Boch in Aktion. Viele können sich die Schule ohne ihn gar nicht vorstellen. Foto: Gymnasium St. Michael

Dass sie sich mit Peter Bochs Nachfolger schon eingespielt hat, zeigte Schulleiterin Dr. Susanne Terveer. Bei einem vierhändigen Klavierstück mit Leon Jaekel, dem Nachfolger Peter Bochs, bewies die Chefin, dass es ihr neben dem Weitblick, bereits frühzeitig einen neuen Leiter für das Streicherklassenprojekt eingestellt zu haben, auch an musikalischer Kompetenz nicht mangelt. Trotzdem gab die Schulleiterin unumwunden zu, dass auch sie sich eine Schule ohne Peter Boch gar nicht vorstellen könne.

Das musikalische Programm lieferten die verschiedenen Orchester mit Stücken wie „My Heart Will Go On“ von James Horner „Titanic“, „The Complete Harry Potter“ von John Williams, welches viele Melodien der Filme vereint und „Pirates Of The Caribbean“ von Klaus Badelt aus der Saga um Captain Jack Sparrow. Zum Schluss überraschte noch ein Orchester aus ehemaligen Streichern ihren ehemaligen Dirigenten. Sie spielten – na was wohl ? – „The Final Countdown“.