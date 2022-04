30 Liter reichen für 40 Teller

Erfolgreich angelaufen ist die Suppenküche, die das Forum gegen Armut mittwochs und freitags anbietet. Horst Baumgartner, Gastwirt der Posthalterey, setzt jeweils am Vortag den Topf mit 30 Liter Suppe an. Um das Angebot ausweiten zu können, werden Sponsoren gesucht.

Die Arbeitsteilung funktioniert bestens: Horst Baumgartner setzt dienstags und donnerstags einen 30 Liter großen Edelstahltopf mit Suppe auf die Kochplatte in der Posthalterey und das vis-a-vis gelegene Forum gegen Armut liefert ihm dafür die entsprechenden Zutaten. Diese Zusammenarbeit praktizieren Baumgartner und Freddy Avdic als Organisationsleiter beim Forum schon seit Ende Januar.

„Wir bieten den Menschen wenigstens zweimal in der Woche eine warme Mahlzeit“, beschreibt Baumgartner die Philosophie, die dem Angebot zugrunde liegt. Und jeden Mittwoch und Freitag registrieren die Initiatoren, wie schnell der Topf leer ist. „30 Liter reichen für 40 Portionen“, hat Avdic schnell mit Hilfe seines Smartphonerechners ausgerechnet.

Kosten laufen davon

Die auf ganzer Linie steigenden Kosten haben auch das Forum gegen Armut gezwungen, einen kleinen Obolus für die Suppe zu nehmen: 50 Cent. „Die Kosten laufen uns einfach davon“, sagt Avdic. Um dieses Angebot nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern womöglich auszuweiten, wünschen sich Baumgartner und sein Forums-Partner Spenden aus der Bürgerschaft. Der Kreis der Bedürftigen werde immer größer, registriert Avdic aufmerksam und inzwischen fänden auch die ersten ukrainischen Kriegsflüchtlinge den Weg zum Forum. „Die kommen meist mit nichts“, beschreibt er die Situation der Menschen. Deshalb sei es doch selbstverständlich, sie mit dem Nötigsten auszustatten.

Wie Baumgartner findet es Avdic unerträglich, dass immer mehr Menschen auf die Hilfsangebote des Forums angewiesen sind. Darunter seien vielfach auch Ältere mit einer kleinen Rente.

Auf Spenden angewiesen

„Über die zweimal pro Woche ausgegebene Suppe erreichen wir auch Menschen, die aus Schamgefühl sonst nicht kommen“, beobachtet Avdic. Anders als andere soziale Einrichtungen in der Stadt wisse das Forum keine Stiftung hinter sich. Deshalb sei es auf Spenden angewiesen.

Sie packen alle beherzt mit an: die Ehrenamtlichen, die Freddy Avdic (2.v.r.) als Organisationsleiter unterstützen. Foto: Dierk Hartleb

Für den gebürtigen Österreicher Baumgartner ist es ebenfalls selbstverständlich zu helfen. Er nutzt die beiden Ruhetage, um die Suppe aufzusetzen. Das Gemüseputzen besorgen viele Hände im Forum gegen Armut. Wer helfen will, kann sich per Mail an info@forumgegenarmut.de oder unter

80 40 22. melden.