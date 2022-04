31-Jährige verliert die Kontrolle

Eine 31-jährige Ahlenerin ist auf der Straße Halene Kampen verunglückt. Sie war am Dienstagmittag in Richtung Sendenhorst unterwegs, als sie kurz vor einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Beim Versuch, das Auto wieder in die Spur zu lenken, verriss sie das Lenkrad und fuhr in einen Graben. Das Fahrzeug landete auf dem Dach. Die junge Frau konnte sich selbst aus ihrem zerstörten Fahrzeug befreien. Die gegen 12 Uhr alarmierte Feuerwehr Ahlen sicherte die Einsatzstelle und stellte den Brandschutz sicher. Ein Rettungswagen aus Drensteinfurt brachte die junge Frau mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand hingegen Totalschaden.