32-Jähriger fährt mit Audi ungebremst in Kreuzungsbereich

Drei beteiligte Fahrzeuge, zwei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind die Folgen einer Alkoholfahrt, mit der sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Dienstagvormittag beschäftigen mussten.

Das Verursacherfahrzeug nach dem Verkehrsunfall auf der Emanuel-von-Ketteler-Straße. Foto: Christian Wolff

Schon im Bereich Beckumer Straße / Am Stockpiper hatten Zeugen beobachtet, wie ein 32-jähriger Mann mit seinem Audi „A3“ offenbar ohne Rücksicht auf den fließenden Verkehr eine Kreuzung überquerte. Wenige hundert Meter weiter kam es dann zur Kollision: Gegen 10.30 Uhr fuhr der Ahlener ungebremst auf die Emanuel-von-Ketteler-Straße und prallte dabei in die Seite eines schwarzen Mercedes „Vito“, in dem ein 32-jähriger Mann aus Hamm in Richtung Zeppelinstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter auf die Gegenfahrbahn gedrückt, wo zum selben Zeitpunkt ein Lkw in Richtung Beckum unterwegs war. Dessen Fahrer, ein 45-Jähriger aus Georgsmarienhütte, reagierte geistesgegenwärtig und steuerte sein Fahrzeug so weit nach rechts wie möglich, so dass sein Lkw lediglich mit einem Lackschaden davonkam.

Der seitlich beschädigte Mercedes „Vito“. Foto: Christian Wolff

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 32-jährige Unfallverursacher offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein erster Test verlief positiv. Der Mann wurde, ebenso wie der gleichaltrige Fahrer des Mercedes, ins St.-Franziskus-Hospital transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Emanuel-von-Ketteler-Straße blieb für eine gute Stunde unpassierbar. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut.