3333,33 Euro fürs närrische Engagement

Auch in diesem Jahr fiel das große Frühstück am Tagesbeginn von Weiberfastnacht in der Sparkasse pandemiebedingt aus. Trotzdem unterstützt die Sparkasse Münsterland Ost die Karnevalisten mit einer Geldspende, dieses Mal mit einem närrischen Betrag von 3333,33 Euro. Das stellvertretende Vorstandsmitglied Roland Klein überreichte den Spendenscheck für den Bürgerausschuss zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) vor der Eingangstür der Hauptstelle an Stadtprinz Philip I. (Rings).

Es gibt Traditionen, die ändern sich auch in Pandemiezeiten nicht, es sei denn wegen Corona ist alles abgeblasen. Eine Tradition ist es, dass sich die Karnevalisten mit den Tollitäten an der Spitze an Weiberfastnacht als erste Station bei der Sparkasse treffen, bevor dann Kindergärten, Schulen, Seniorenzentren und andere Ziele besucht werden. Das war auch in diesem Jahr auch wieder der Fall, auch wenn der Besuch bei der Sparkasse wegen eines nicht stattfindenden Frühstücks nur kurz ausfiel.

Wehmütiger Blick

„Eigentlich wäre ich da heute reingegangen“, blickte Stadtprinz Philip I. etwas wehmütig auf die Eingangstür der Sparkasse an der Moltkestraße, fasste sich dann aber im Kreis seiner Adjutanten Alexander Wilk und Ingo Rütten sowie Standartenträger Dominik Krämer schnell wieder.

Im Hintergrund verfolgte der BAS-Vorsitzende Andreas Lerley mit einigen Vorstandskollegen sowie Karnevalisten im Gefolge die Spendenübergabe. Im Namen aller Närrinnen und Narren bedankte sich der Stadtprinz dann für die Spende, die für den Ahlener Karneval wichtig sei, um das Brauchtum weiter pflegen zu können.

Das Beste daraus machen

„Es macht uns traurig, dass wir heute nicht feiern können, aber dir muss es erst recht im Herzen weh tun“, fand Roland Klein, der zusammen mit der stellvertretenden Filialleiterin der Hauptstelle, Stephanie Börtz, den Spendenscheck übergab. Es sei toll, dass Prinzencombo und Jecken das Beste aus der Situation machten – und das sei allemal wert, unterstützt zu werden. Denn man dürfe auch nicht vergessen, dass hinter den Auftritten sehr viel ehrenamtliches Engagement der Vereine stehe.

Als Dank für die Unterstützung erhielten die beiden Sparkassenvertreter je einen Prinzenorden und eine Flasche Prinzenwein.