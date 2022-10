3,46 Prozent Plus bei Müllgebühren

Die Müllgebühren sollen im nächsten Jahr um 3,46 Prozent steigen. Der Betriebsausschuss wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag (3. November) ab 17 Uhr im Ratssaal mit der Beschlussvorlage beschäftigen. Die Zustimmung der politischen Gremien vorausgesetzt, wird die Gebühr für eine Rest- oder Biotonne um 4,27 Euro auf 127,81 Euro steigen. Eine 120-Liter-Tonne ist mit 191,71 Euro (plus 6,41 Euro) gelistet, eine 240-Liter-Tonne mit 383,42 Euro (plus 12,81 Euro). Der 1100-Liter-Behälter steht mit 1757,36 Euro (plus 58,74 Euro) auf der neuen Preisliste, der 5500-Liter-Behälter mit 8786,80 Euro (plus 293,70 Euro). Der Abfallsack soll um zehn Cent auf 4,30 Euro (plus 2,38 Prozent) steigen.

Straßenreinigung bis zu 2,79 Prozent teurer

Bei der Straßenreinigung kündigt sich pro Frontmeter eine Gebührenerhöhung zwischen 2,39 und 2,79 Prozent je nach Straßenklassifizierung an. Anliegerstraßen werden laut Beschlussvorlage mit 4,97 Euro berechnet, innerörtliche Straßen mit 4,42 Euro, außerörtliche Straßen mit 3,86 Euro und die Fußgängerzone (sechsmalige Reinigung) mit 29,81 Euro je Frontmeter.