36-jähriger Ahlener vor Gericht

Ein 36-jähriger Ahlener muss sich in Kürze vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihm ein versuchtes Tötungsdelikt zur Last. Er habe, so heißt es in der Anklageschrift, das Opfer lebensgefährlich verletzt. Dessen Wunden hätten tödlich sein können.

Zunächst sollen am Abend des 15. April 2020 zwei Männer in der Wohnung des Angeklagten im Südenstadtteil in Streit geraten sein, so dass der eine des Hauses verwiesen worden sein soll. Dieser Mann soll dann später mit drei weiteren Personen, unter anderem dem späteren Geschädigten, zu dem Haus des Angeklagten zurückgekehrt sein. Der gesondert verfolgte Mann soll dann mit einem Messer nach draußen gegangen sein, um die vier Männer zur Rede zu stellen. Er soll dem späteren Geschädigten hinterhergerannt sein und – als dieser stürzte – mit dem Messer mehrfach in dessen Kopf- und Halsbereich gestochen haben, bevor ihn ein Dritter von weiteren Stichen abgehalten haben soll.

Handy ins Gebüsch geworfen?

Der Geschädigte soll lebensgefährlich verletzt am Boden versucht haben, mit dem Handy die Polizei zu informieren. Der Angeklagte soll dies gesehen und das Handy des Geschädigten in ein Gebüsch geworfen haben, so dass der Schwerverletzte telefonisch keine Hilfe mehr holen konnte. Erst ein wenige Minuten später hinzugetretener Zeuge soll den Rettungsdienst informiert haben. Der Prozess mit drei Fortsetzungsterminen beginnt am 15. August vor dem Landgericht Münster.