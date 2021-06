39 Startnummern trotzen Nieselregen

„Nieselregen . . . oh nein!“ Ausgerechnet am Rosenmontag. „Das kann ja was werden“, unkt Jennifer Kras-Schwippe, während sich die Teilnehmer des Rosenmontagsumzugs auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz sammeln. Aber für das Wetter kann kein Jeck etwas. Also: Augen zu und durch.

Wenige Meter weiter machen sich die Geschäftsleute auf den Weg. „Ich möchte auch so gerne einen Prinzenorden“, ruft Iris Goltz. „Den muss man sich erst verdienen“, kontert Sylvia Sommer und lacht laut. Als großes Herz rennt die stellvertretende Bürgermeisterin Rita Pöppinghaus-Voss vorbei, um ihren Wagen zu finden. Ein fröhliches „Helau“ – und das Wetter ist vergessen.

Dann setzt sich der Lindwurm mit 39 Startnummern in Bewegung. Bässe und Beats vertreiben Wolken und Regen. Und bei den Senatoren der „Schwarz-Gelben Funken“ macht Jonas Künne von Hand Musik. Als waschechtes Mitglied der Lokalmatadoren „De Pöttkes“, von denen an dieser Stelle auch Dirk Abendroth vertreten ist, weiß der „Black-Rust“-Veteran, was die Ahlener wollen. Zur Besatzung des rollenden Gefährts gehört auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der nach ungefähr der Hälfte des Wegs ein erstes Fazit zieht, das positiver nicht sein kann: „Hervorragende Stimmung, bunte Kostüme, schöne Mottowagen haben Ahlen in die ,Heart Rock City‘ verwandelt!“ Ganz nebenbei wirft das Stadtoberhaupt ordentlich Kamelle ins Publikum am Straßenrand. „Danke auf diesem Wege an alle Karnevalisten, Organisatoren und die vielen freiwilligen Helfer.“

Ein ganz besonderer Moment ist für die Jecken von „Nord-West-Humor“ die Passage hinter der Bahnunterführung: „Genau hier hat sie gestanden, die ,Bären-Insel‘“, ruft Rudolf Jaschka in die Menge. Die KG, die jedes Jahr mit besonderer Kreativität auf ihre Wagen blicken lässt, hat den beliebten Treffpunkt wieder aufgebaut – auf ihrem Karnevalswagen. Da hängt sogar neben „Bild“, „Bravo“ und „Hörzu“ wieder die gute, alte „Ahlener Volkszeitung“ an der Wand. BMA-Ratsfrau Martina Maury erfährt‘s per „Whats app“ im Skiurlaub und lässt die „AZ“-Redaktion auf diese Weise wissen: „Ich will die ,Bären-Insel‘ wieder haben!“ Die Macher um Rudolf und Christian Pollex freut‘s maßlos.

Doch auch die Fußgruppen sind guter Dinge. „Wir sind heute als Bierflaschen unterwegs, auch wenn es viele wahrscheinlich gar nicht erkennen“, erklärt Ralf Steinhorst vom „Ahlener Carnevals-Club“ (ACC). In der Tat: Die lila Menschen werden vielerorts als Imitate der „Milka“-Kuh missdeutet. Sei‘s drum. Die meisten Menschen am Straßenrand haben ohnehin wenig Zeit für tiefergehende Deutungen, sondern suchen sich die Leckereien, die da von den Wagen fallen.

Zum Beispiel beim Wagen des Kinderprinzenpaares, das die Jubelarien rundherum sichtlich genießt. Eine Reminiszenz an die Bergbauvergangenheit von Stadtprinz Heinzpeter I. pflegt die KG „Neustadt“, die einen echten Kumpelwagen auf die Beine stellt. Ebenfalls ein Hingucker sind die mit Werbetafeln bestückte Lok und die Après-Ski-Bar, die der Verein für Städtepartnerschaft in Zusammenarbeit mit den Freunden aus Penzberg gezimmert hat. Da kommen Bayern-Gefühle auf. Sogar in der „Narrhalla Ahlensis“.