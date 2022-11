40 Wohneinheiten ohne Wasser

Beim Schachten wurde am Nachmittag an der Dolberger Straße in Ahlen eine Hydrantenarmatur beschädigt. 40 Wohneinheiten waren plötzlich ohne Wasser.

Beim Schachten wurde am Nachmittag die Armatur eines Hydranten an der Dolberger Straße beschädigt.

Rund 40 Wohneinheiten waren am Dienstagnachmittag abseits der Dolberger Straße in Höhe der Avia-Tankstelle vorübergehend ohne Wasser. „Es sollten Reparaturarbeiten an einer 300er-Versorgungsleitung durchgeführt werden“, erklärt Phillip Busse, Technischer Leiter Gas, Wasser, Wärme bei den Stadtwerken Ahlen. Beim Schachten sei gegen 15 Uhr die Armatur eines Hydranten beschädigt worden – und viel Wasser ausgetreten, was bei dem 30-Zentimeter-Durchmesser der Leitung nicht verwunderlich sei. Stadtwerke und ein Tiefbauunternehmen arbeiten an der Schadensbehebung.