Ahlener Schullandheim in Winterberg feiert 70-jähriges Bestehen

Generationen von Schülern haben in Winterberg schon aufregende Tage und Nächte erlebt. Aber auch Lehrer, Tagestouristen, Vereine und andere Gruppen kennen das Schullandheim in der Büre allzu gut. Am Wochenende wird das 70-jährige Bestehen gefeiert.

Erste Fahrversuche auf Skiern, Nachtwanderungen oder Streiche zu Lasten der Lehrer: Bei so manchem Ahlener, der sich am Wochenende auf den Weg nach Winterberg macht, werden sicher besondere Erinnerungen an eigene Aufenthalte im Haus in der Büre wach. Das Schullandheim feiert sein 70-jähriges Bestehen.