42 mal fünf Euro für die Aidshilfe

In den Sommerferien bricht die Zahl der Blutspender regelmäßig ein. Deswegen gibt es den Sondertermin im Volksbank-Forum. Der war in diesem Jahr noch etwas wichtiger als in den Jahren zuvor.

Drei Blutbeutel sind gefüllt. Peter Schmidt und Michael Vorderbrüggen von der Volksbank Ahlen sowie Sandra Könning von der Aidshilfe Ahlen haben jetzt beim Sommerferien-Blutspendetermin im Volksbank-Forum Blut gespendet. 42 weitere Frauen und Männer (darunter drei Erstspender) folgten ihrem Beispiel. Die Volksbank hilft bei dieser Sonderaktion zusätzlich und spendet der Aidshilfe für jeden Blutspender fünf Euro.

Im Moment fehlen allerdings weiterhin Blutkonserven, so das Deutsche Rote Kreuz. In den Regionen, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind, können keine Blutspendetermine stattfinden, da die Infrastruktur zerstört ist. Umso wichtiger sei es, dass in den Orten, die vom Hochwasser verschont wurden, viele Menschen Blut spenden.

Passenden Termin reservieren

Das DRK bittet alle, die Blut spenden möchten, sich unter blutspende.jetzt den passenden Termin zu suchen und zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Zum Beispiel in Ahlen wieder am 4. August (Mittwoch) von 15 bis 20 Uhr im Johannes-Baldauf-Haus am Henry-Dunant-Weg 1.

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Zum Blutspendetermin muss unbedingt der Personalausweis mitgebracht werden. Vor der Blutspende werden Körpertemperatur, Puls, Blutdruck und Blutfarbstoffwert überprüft. Im Labor des Blutspendedienstes folgen Untersuchungen auf Infektionskrankheiten. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Da der Imbiss nach der Blutspende zurzeit nicht stattfindet, gibt das Rote Kreuz zur Stärkung Lunchpakete aus.