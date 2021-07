447 Vodafone-Anschlüsse gestört

Bis zu 447 Vodafone-Kunden können seit Montag, 18.55 Uhr, vorübergehend kein Kabel-TV nutzen und teilweise auch nicht im Internet surfen oder im Festnetz telefonieren. „Ursache ist ein Kabelschaden auf der Zufuhrstrecke, über den die 447 Haushalte an unser Netz angeschlossen sind“, so Unternehmenssprecher Volker Petendorf. Spezialisten würden seit Bekanntwerden der Störung mit Hochdruck an der Reparatur des zerstörten Kabelstrangs arbeiten. Allerdings könne der Schaden nur durch Tiefbauarbeiten und den Austausch eines defekten Bauteils behoben werden. Diese Arbeiten seien in der Planung und Ausführung sehr aufwändig. „Die eigentlichen Tiefbauarbeiten werden aktuell so gründlich vorbereitet, dass sie heute noch – oder spätestens am morgigen Mittwoch – vor Ort durchgeführt werden können“, so Petendorf.