„50 + 1“ Motto einer ganzen Festwoche

Im Mai kommt was zusammen für die Evangelische Kindertagesstätte Jona. „Wir sind endlich mit dem Gütesiegel des Landessportbundes als Bewegungskita qualifiziert“, freut sich Leiterin Julia Raberg und ergänzte, dass die Kita im vergangenen Jahr auf 50 Jahre erfolgreiche pädagogische Arbeit Bestehen zurückschauen konnte. Beides soll nun eine ganze Woche lang gefeiert werden: vom 16. bis 24. Mai.

Programm mit vielen Aktionen

„Das sind Ereignisse, die geben uns den Anlass zu einer großen Feier“, sagt Julia Raberg und stellt das Programm mit vielen Aktionen vor. Offiziell wird es am 19. Mai (Donnerstag) um 15 Uhr mit dem Empfang für die Kooperationspartner und Institutionen in der Kita Jona an der Kurt-Schumacher-Straße. „Beim Stehimbiss blicken wir auf 50 plus ein Jahr unserer pädagogischen Arbeit zurück und präsentieren uns als Bewegungskita mit neuen Schwerpunkten“, kündigt die Einrichtungsleiterin an. Es folgen weitere Grußworte. Wer sich angesprochen fühlt und am Empfang teilnehmen möchte, wird gebeten, sich in der Kita anzumelden.

Das Jubiläumsfestprogramm unter dem Motto „50 +1“ läuft vom 16. bis 24. Mai. Los geht’s am Montag mit dem Schmücken der Kita zusammen mit Kindern und Eltern am Vor- und Nachmittag.

Am darauffolgenden Dienstag kommt die Zauberin Nicole zu Besuch. Am 18. Mai (Mittwoch) steigt am Vormittag die Geburtstagsparty mit den Kindern. Dann gibt es alles, was zu einer Geburtstagsparty gehört: ein Buffet, Getränke, Tanz und Musik, Popcorn, Geburtstagsgeschenke, Mittagessen für alle und natürlich eine Geburtstagstorte.

Bewegtes Familienfest

Am 19. Mai findet um 15 Uhr der bereits genannte offizielle Empfang statt. Der 22. Mai (Sonntag) gehört zwischen 10 und 15 Uhr der Familie. Dann lädt die Kita Jona zum „bewegten Familienfest“ ein. „Unser Programm bringt Bewegungsspiele für Klein und Groß“, führt Julia Raberg aus. Zudem gibt‘s ein Buffet zum Kräfte stärken mit Grillwurst im Brötchen, Kaffee und Kuchen, viel Spaß und eine tollen Überraschung.

Besinnlich wird es am 24. Mai (Dienstag) mit dem Familiengottesdienst um 16 Uhr in der Christuskirche. Dann wird das Musical über den Namensgeber Jona zum Abschluss der Festwoche aufgeführt.