535 i-Dötzchen starteten in die Schullaufbahn

Mit dicken Schultüten und Tornistern ausgerüstet, ging‘s am Donnerstag für über 500 Mädchen und Jungen in Ahlen in einen neuen Lebensabschnitt.

Endlich hatte das Warten ein Ende: Am Donnerstag freuten sich an den zehn Ahlener Grundschulen insgesamt 535 „i-Dötzchen“ über ihren ersten Schultag. Der startete überall mit Begrüßungsfeiern und teilweise auch Einschulungsgottesdiensten.

So auch in der Diesterwegschule an der Schachtstraße, wo Schulleiterin Antonia Heringloh 35 neue Erstklässler in der Aula begrüßte. Die werden im Schuljahr 2022/23 von den Lehrerinnen Helen Peters und Anika Petersen in der „Pinguin“-Klasse und der „Erdmännchen“-Klasse unterrichtet. Von den höheren Jahrgängen wurden sie mit einem Bühnenprogramm empfangen.