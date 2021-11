550 Kilometer hinauf ins Engadin

Einen Bilder- und Lesevortrag mit dem Titel „Mit dem Hollandrad in die Schweizer Berge“ hält Gabriele Reiß am Montag (8. November) um 19.30 Uhr in der VHS im Alten Rathaus.

Mit einem Minimum an Dingen und mit einem Maximum an Zeit im Gepäck, ist die Alpenliebhaberin und Reisebuchautorin Gabriele Reiß aus Dorsten mit ihrem Dreigang-Hollandrad in Begleitung des Inn von Passau nach Graubünden geradelt und gelaufen – eine 550 Kilometer lange Reise, die sie hinauf in die Engadiner Bergwelt und zur mystischen Wiege des Alpenflusses führte, wo er oberhalb des Malojapasses seinen Ursprung hat. Wasserburg, Rosenheim, Kufstein, Innsbruck, Landeck, Pfunds, Finstermünz, Scouls, St. Moritz und Sils Maria sind Stationen ihres Weges. Viel hat sie unterwegs gelernt. Über den Inn, über das Gebirge, über sich selbst und wie das eine mit dem anderen auf wunderbare Weise verbunden ist.

Gabriele Reiß wurde 1953 in Gelsenkirchen geboren und verbrachte dort und in Essen ihre Kindheit. Seit 1980 ist die dreifache Mutter und fünffache Großmutter wohnhaft in Dorsten. Die Diplom-Sozialarbeiterin im Ruhestand ist in der Kinder- und Jugendarbeit, der Erwachsenenbildung und Altenhilfe tätig gewesen. Sie führte 35 Alpen-Rucksacktouren in Eigenregie, teilweise allein und die Wandertour „Trans-Alp“ in fünf Etappen auf selbst entwickelter Route mit ihrer Freundin Heike Krüger durch. Die Erlebnisse finden sich in fünf Buchveröffentlichungen wieder.

Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Um eine Anmeldung über die Homepage wird gebeten. Eine Registrierung ist aber auch noch an der Abendkasse möglich.