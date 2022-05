61-Jähriger vermisst

Eine Fremd- oder Eigengefährdung könne inzwischen nicht mehr ausgeschlossen werden. Der Mann hat dunkelblonde Haare, eine schlanke Figur, ist etwa 1,80 Meter groß und trägt einen Schnäuzer. Ein Handy führt der Vermisste nicht mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen unter Telefon 0 23 82/96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.