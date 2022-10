65-jährige Ahlenerin schwer verletzt

Eine 65-jährige Ahlenerin war am Freitag gegen 13 Uhr auf der Straße „Im Hövenerort“ in Richtung Dolberger Straße unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte dabei einen Telegrafenmast und zwei Leitpfosten, so die Polizei. Die Ahlenerin wurde schwer verletzt ins St.-Franziskus-Hospital transportiert. Der Unfallbereich war zeitweise nicht passierbar.