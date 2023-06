67,8 Liter Regen auf einen Schlag ein Streifschuss

Wetterfrosch Frank Beranek ermittelte an seiner Wetterstation an dre Galileistraße 67,8 Liter Niederschlag.

Das Ahlener Stadtgebiet hat das Unwetter mit einem „Streifschuss“ durchlaufen. So weit die Einschätzung von Hobbymeteorologe Frank Beranek, der das Ahlen-Wetter in seiner Station an der Galileistraße tagtäglich dokumentiert.

Dort ermittelte er am Freitagmorgen eine Niederschlagsmenge von 67,8 Litern. „Das ist etwas mehr als die normale monatliche Niederschlagsmenge“, ordnet Beranek ein. Ein durchschnittlicher Juni komme auf 64 Liter. In Beckum und Soest seien rund 100 Liter gefallen. Sein Fazit: „Ahlen ist mit einem Streifschuss durch das Gewittertief Lambert gegangen.“

„ Es kamen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h hinzu. “ Frank Beranek

Entgegen aller Warnungen, die am Donnerstag ab dem Mittag auf vielen Smartphones eingingen, ergoss sich zunächst nur leichter Landregen über Ahlen. „Was gut war, um den Boden etwas anzufeuchten“, findet Beranek. Nach starken Niederschlägen in den Abendstunden und einer vorübergehenden Wetterberuhigung folgte nach Mitternacht mit einer Kaltfront Starkregen, der bis zum Morgen anhielt. Beranek: „Es kamen Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h hinzu.“ Ahlen sei wohl vergleichsweise glimpflich davongekommen. Auf dem Weg zu seiner Arbeitsstätte in Soest habe er am Morgen etliche entwurzelte Bäume gesehen.

Super Wochenendwetter

Blick aufs Wochenende. „Super Wetter“, prognostiziert Frank Beranek. Mit bis zu 30 Grad, Sonne und einigen Quellwolken. So gehe es wohl auch in der neuen Woche weiter.

In der Feuerwehrbilanz fiel das Einsatzstichwort „Baum auf Straße“ in der Nacht zu Freitag zwar häufiger. Aber von einem außergewöhnlichen Einsatzspektrum können die Kräfte trotz anderslautender Prognosen nicht sprechen. In den meisten Fällen handelte es sich eher um Äste als um Bäume.