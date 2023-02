70 Aussteller stellen 1000 Berufe vor

70 Aussteller, rund 100 Berufe: Ein größeres Angebot als je zuvor erwartet die Besucher, wenn die "Tahlent" - Ahlener Ausbildungsmesse - am 18. März (Samstag) von 10 bis 14 Uhr die Tore im Autohaus Mercedes Senger am Vatheuershof öffnet. Neben Informationen aus erster Hand zur Berufsorientierung und zu Praktika, Ausbildungsplätzen und dualen Studienangeboten gibt es viel Gelegenheit für persönliche Gespräche. Die Organisatoren aus der Wirtschaftsförderung Ahlen, der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster sowie dem Autohaus Senger haben für die Besucher außerdem ein interessantes Rahmenprogramm vorbereitet.

Umfangeiches Onlineangebot

Schon jetzt haben die Veranstalter begleitend zur Präsenzveranstaltung auf www.tahlent.de ein umfangreiches Onlineangebot an den Start gebracht. Alle Unternehmen präsentieren sich hier auch digital und bieten im Vorfeld einen Einblick, erklärt Stefan Deimann, Geschäftsführer der Ahlener Wirtschaftsförderung.

Eine Vorbereitung hält auch Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster für wichtig. „Wer sich bereits vorab über seine Möglichkeiten informiert, kann gezielt in das Gespräch mit den Arbeitgebern einsteigen und von sich überzeugen“, sagt er. Damit das gelingt, bietet die Berufsberatung der Arbeitsagentur schon vor dem Messetag Online-Chats zu den Themen Bewerbung und Vorstellungsgespräch an. Erstmalig bringt sie in diesem Jahr Virtual-Reality-Brillen mit, mit denen die Jugendlichen in die Welt verschiedener Berufe eintauchen können. Außerdem gibt eine kostenlose Fotobox.

Viele Aussteller sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei, stellt Bürgermeister Alexander Berger fest. Er wertet es als Zeichen für das starke Interesse der Betriebe, sich um die Nachwuchsförderung zu kümmern.

Infos zu Ausbilung und Studium

Dementsprechend umfangreich ist auch das Angebot an Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen. Für Jugendliche, die vor ihrem Berufseinstieg stehen, sei die "Tahlent" daher eine wichtige Plattform, um sich zu informieren. Das persönliche Gespräch zwischen Jugendlichen und Ausbildern sei eine Win-win-Situation für beide Seiten, erklärte Fahnemann.

Viele Betriebe bringen auch ihre Nachwuchskräfte mit, die ihre Erfahrungen vor Ort schildern können. Der Eintritt zur Messe ist frei.