70 Teams machen schon mit

Heinz Lorek und Lukas Ossenbrink (v.l.) informierten am Schöneberger Platz zum Stadtradeln, das am Sonntag gestartet ist. In den kommenden drei Wochen können die Ahlener Kilometer auf dem Rad sammeln.

Seit Wochen stehen zahlreiche Gruppen in Wartestellung, um endlich Kilometer sammeln zu können. Nicht im Flieger und auch nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Am Sonntag fiel der Startschuss zum Stadtradeln, einige Teams hatten für diesen Tag schon eine Fahrradtour als Auftakt geplant.

Gilt das Sattelfest sonst immer als Auftakt, musste es in diesem Jahr pandemiebedingt wieder ausfallen. Ein Auftakt im Stillen war also angesagt.

Rekord im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr betrug die Gesamtzahl der gefahrenen Kilometer 214 691. Sie wurden von 817 Radlern in 48 Gruppen absolviert – ein neuer Rekord für die Wersestadt. Pro Kopf wurden 262 Kilometer erradelt und damit 30 Tonnen CO 2 eingespart, was schließlich gut für das Klima ist.

„Zielmarke in diesem Jahr sind 214 691 Kilometer“, zeigte sich Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink am Infostand zum Stadtradeln am Schöneberger Platz am Samstagvormittag selbstbewusst. Zusammen mit WFG-Touristiker Hans Lorek informierte er zu der Aktion, die drei Wochen lang bis zum 4. September läuft.

Bis jetzt haben sich 70 Teams mit 558 Personen angemeldet. Erfahrungsgemäß kommen während der Aktion noch viele Radelnde dazu. Über die App „Stadtradeln“ oder im Internet unter www.stadtradeln.de besteht nämlich weiterhin die Möglichkeit sich anzumelden.

Nützliche Zusatzfunktion für die Stadt

Wer ohne Fahrradcomputer kein Gespür dafür hat, welche Entfernungen er zurückgelegt hat, dem wird in der App mit einer Tracking-Funktion geholfen. Die muss nur aktiviert werden und los geht’s. Die App hat zudem auch für die Stadt eine nützliche Zusatzfunktion. „Stadtradeln.de“ stellt der Verwaltung anonyme Daten zur Verfügung, die aufzeigen, wo die Radler am häufigsten gefahren sind. „So können wir besser Schwerpunkte in der Verkehrsinfrastruktur setzen“, betrachtet Lukas Ossenbrink das Prozedere als Vorteil für alle.

Apropos alle: alle sind herzlich eingeladen, beim Stadtradeln mitzumachen. Seien es Radrennfahrer, Pendler, Alltagsfahrer oder Ausflügler. Man kann schon als Familie ein kleines Team bilden. Eine Altersbegrenzung gibt es nicht. Und auch wer mit E-Bike unterwegs ist, kann Kilometer sammeln. „Jeder Teilnehmer und Kilometer zählt“, macht Lukas Ossenbrink deutlich. Das Mitmachen lohnt sich, es winken wieder attraktive Preise und Auszeichnungen.

Klimaschutz voranbringen