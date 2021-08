747 Piekser an zwölf Terminen

Die letzte Spritze ist für Norbert Hinze reserviert. Gelassen tritt er ins Sprechzimmer, wo ihn Impfarzt Dr. Gert Schweda schon erwartet. Die erste große Impfkampagne der Firma Kaldewei endet so, wie sie vor knapp zwei Monaten begonnen hat – mit einem simplen Pieks, der aber viel verändern kann.

Überregionales Interesse

Als eines der ersten Unternehmen im Münsterland hatte der Badewannenhersteller Anfang Juni ein eigenes Impfzentrum in der ehemaligen Linnemann-Schnetzer-Verwaltung eröffnet, um seine Mitarbeiter samt Angehörigen wirksam vor dem Coronavirus schützen zu können. Das hatte auch überregional für Interesse gesorgt und andere Betriebe zu ähnlichen Maßnahmen motiviert. Mit Dr. Gert Schweda, langjähriger Betriebsarzt des Ahlener Unternehmens, und Frank Altheim von der Sonnen-Apotheke fanden die Organisatoren verlässliche Partner.

Dr. Gert Schweda versetzt Norbert Hinze die ersehnte Spritze. Foto: Christian Wolff

Kaldewei-Geschäftsführer Patrick Nußmann zieht jetzt eine positive Bilanz: „Wir haben 747 Impfungen an zwölf Terminen verabreicht. Das System hat von Anfang an reibungslos funktioniert.“ Das eigens dafür aufgestellte Team habe „super gearbeitet“. Und auch die Impfwilligen hätten sich sehr diszipliniert verhalten, so Nußmann. „Die Rückmeldungen waren durchweg erfreulich. Mir sind nur zwei Fälle bekannt, in denen mal hinterhertelefoniert werden musste. Ansonsten waren alle Beteiligten pünktlich am Start. Das zeigt, welche Bedeutung die Impfung für die Menschen hat.“ Überhaupt habe die Kampagne für ein Wir-Gefühl und gute Stimmung unter den Mitarbeitern gesorgt. „Ich habe selten so geballt in zufriedene Gesichter geblickt“, gibt der Geschäftsführer zu.

Tiefe Dankbarkeit gespürt

Das kann Impfarzt Dr. Gert Schweda nur bestätigen. Er habe bei den meisten, denen er in den vergangenen Wochen den Biontech-Impfstoff verabreicht hat, eine tiefe Dankbarkeit gespürt. „Jeder, der sich jetzt nicht impfen lässt, wird weiter an der Pandemie teilnehmen müssen“, sagt er. „Diese Impfung ist der einzige Weg zu mehr Normalität.“ Dabei seien die Nebenwirkungen, über die immer wieder gesprochen wird, verhältnismäßig gering. „Wenn ich auf die vergangenen Wochen zurückblicke, muss ich feststellen, dass nur 30 Prozent der Geimpften überhaupt leichte bis mittelschwere Symptome gezeigt haben.“ Die meisten hätten „überhaupt nichts gemerkt“. Schweda geht davon aus, dass es im kommenden Jahr tatsächlich eine Auffrischungsimpfung geben wird – nicht nur für die Älteren, sondern für breite Schichten der Bevölkerung. Da werde Kaldewei sicher wieder „vorne mitspielen“.

Präsente erhielten Dr. Gert Schweda und Frank Altheim (r.) von Patrick Nußmann (l.). Foto: Christian Wolff

Das ergebnisorientierte Zusammenspiel von Mitarbeitern aus dem Personalbereich, der Ausbildung, der Betriebsinstandhaltung, dem Betriebsrat, der Arbeitssicherheit, dem Einkauf sowie der IT, war der Firma Kaldewei einen ungezwungenen Abschluss wert. Und so kamen die Beteiligten rund um einen duftenden Grill zusammen, um den Abschluss schmackhaft zu feiern. Präsente für Arzt und Apotheker inbegriffen.