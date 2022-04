97 Kinder aus der Ukraine werden in Ahlen beschult

Die Flucht vor dem Krieg hat viele Ukrainer auch nach Ahlen geführt, darunter zahlreiche Kinder. Sie alle müssen vor Ort beschult werden, wie Schulabteilungsleiterin Brigga Kazmierczak am Donnerstag im zuständigen Fachausschuss ausführte.

Kulturdezernentin Stephanie Kosbab untermauerte die Lage erstmals mit Zahlen: So sind insgesamt 97 ukrainische Kinder derzeit in der Wersestadt untergebracht. „Davon sind 29 Kinder im Kindergartenalter und 39 im Grundschulalter. Hinzu kommen 29 Jugendliche, die auf weiterführende Schulen gehen“, sagte sie.

Rolf Leismann (BMA) wollte es genauer wissen: „Es geht neben der sprachlichen Kompetenz schließlich auch um inhaltliche wie psychosomatische Betreuung. Wie wird das genau umgesetzt?“ Über die Art und Weise, wie die Ukrainer in bestehenden Verbänden unterrichtet werden, konnte sich Brigga Kazmierczak zuständigkeitshalber nicht äußern. „Da vertrauen wir voll und ganz auf die Fachkompetenz der einzelnen Schulen. Aber wenn es Probleme geben würde, dann hätten wir das schon mitbekommen.“

Volkshochschule mit eingebunden

SPD-Kollege Marco Düsterwald wollte wissen, inwieweit auch die Volkshochschule (VHS) in der Beschulung eingebunden wird. Stephanie Kosbab bestätigte, dass auf dieser Ebene bereits Kontakte bestehen. „Auch der Google-Translator funktioniert bei der Kommunikation ganz gut“, hat sie festgestellt. „Was leider immer fehlt, sind noch zusätzliche Lehrer. Wenn es in Ahlen und Umgebung noch Menschen gibt, die sich auf diesem Gebiet engagieren möchten, dürfen diese sich gerne an uns wenden“, richtete sie einen Aufruf an die Bürger. Ein Lob für die Flüchtlingsarbeit gab‘s zum Schluss noch von der Ausschussvorsitzenden Petra Pähler-Paul, die gleich anführte, auch selbst für Ukrainer Engagement zu zeigen.